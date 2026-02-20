Разделы

«Цифровые» звонки стали доступнее в пригороде Томска после модернизации сети

Более уверенный прием LTE-сигнала как дома, так и на улице доступен абонентам «МегаФона» в поселке Кайдаловка. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование, работающее в низком частотном диапазоне, что позволило повысить надежность связи на обширной территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кайдаловка — небольшой поселок в пригороде Томска. Здесь проживают около 400 человек, которые активно пользуются цифровыми сервисами: общаются в мессенджерах и социальных сетях, смотрят фильмы, слушают музыку, а также учатся и работают удаленно, решая повседневные задачи онлайн. Даже при небольшой численности населения объем интернет-трафика в населенном пункте за год вырос на 22%. Ежемесячно абоненты «МегаФона» генерируют около 30 ТБ данных — этого достаточно для непрерывного онлайн-просмотра видео всей семьей на протяжении нескольких лет.

«Рост интернет-активности показывает, что нагрузка на сеть увеличивается независимо от численности населения. Чтобы связь оставалась устойчивой по всему населенному пункту, мы усиливаем инфраструктуру и расширяем покрытие с помощью низкочастотного спектра. В условиях преимущественно одноэтажной сельской застройки такие частоты работают наиболее эффективно — сигнал распространяется дальше и лучше проникает внутрь зданий. Благодаря этому жители могут уверенно пользоваться современными цифровыми сервисами — от госуслуг до телемедицины — в любой точке населенного пункта», — сказал директор регионального отделения «МегаФона» Марк Малахов.

Апгрейд телеком-оборудования расширил зону покрытия VoLTE — цифровых звонков через интернет. Соединение теперь устанавливается за пару секунд, а разговор остаётся четким, без фонового шума. Технология позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать нужную информацию прямо во время разговора. Жители Кайдаловка уже оценили ее удобство: 82% всех звонков они совершают через сети четвертого поколения.

Улучшение качества связи ощутят не только жители Кайдаловки, но и соседнего села Тимирязевское. Также улучшилось покрытие на Шегарском тракте. После проведенной модернизации дальнобойщикам, транзитным водителям и пассажирам стало проще устанавливать необходимые приложения, строить маршруты или решать возникшие в пути неотложные вопросы. Надежная мобильная связь также способствует повышению безопасности дорожного движения: в случае ДТП или чрезвычайной ситуации пользователи могут оперативно вызвать помощь.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

