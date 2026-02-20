Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы выпустил свыше четырех тысяч отечественных банкоматов

Производитель многофункциональных российских банкоматов из особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2025 г. выпустил свыше четырех тыс. современных устройств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«ОЭЗ Москвы — драйвер столичной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям. Статус резидента преференциальной территории позволяет компаниям снизить налоговую нагрузку, а сэкономленные средства направить на новые разработки, модернизацию и расширение производства. В 2025 г. резидент ОЭЗ “Технополис Москва” выпустил свыше четырех тыс. отечественных банкоматов, которые уже установлены в столице, а также других городах России», — сказал Максим Ликсутов.

Производством устройств самообслуживания для российских банков занимается компания «Банковские и Финансовые Системы» (БФС). Аппараты оснащены актуальными технологическими решениями, в том числе комплексом средств защиты от мошенничества, биометрическими камерами, считывателями штрих- и QR-кодов. Кроме того, банкоматы отличаются от зарубежных аналогов современным промышленным дизайном и продуманной эргономикой.

Все устройства самообслуживания резидента ОЭЗ Москвы включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще