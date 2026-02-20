Разделы

«Адептик Плюс»: внедрение APS-системы на кондитерской фабрике позволит исключить простои и учесть сезонность производства

Компания «Адептик Плюс» продолжает внедрение системы Adeptik APS на одном из кондитерских предприятий России. Проект позволит оптимизировать производственные и логистические процессы, а также снизить издержки и простои, связанные с сезонностью в сфере FMCG в силу отраслевой специфики. Об этом CNews сообщили представители «Экспанта».

В кондитерской отрасли, объем которой в России оценивается более чем в 1 трлн руб. в 2025 г. (данные Росстата и Euromonitor), до сих пор фиксируется достаточно низкий уровень цифровизации: на многих предприятиях активно используются только ERP-системы, ориентированные в основном на учет и операционную отчетность. При этом ключевые процессы – само производство, ремонты, отгрузки и др. – не оптимизированы и, следовательно, не автоматизированы, даже если на отдельных участках производственно-логистических цепочек фрагментарно внедрены те или иные решения. В результате практически все рабочее время руководителей площадок отнимает долгое и трудоемкое ручное планирование работы на производствах – при том, что ручное планирование ограничено горизонтом в одну неделю. Кроме того, из-за сезонности производства предприятие не успевает выполнить все заказы в высокий сезон, а в остальное время наблюдаются простои оборудования и персонала. При этом для руководителей компании отсутствует прозрачность в работе производства: неясно, выполняется план или нет, и с каким отставанием.

«Любому внедрению систем APS предшествует этап построения самой методологии производственного планирования: все процессы в организации необходимо привести в порядок и оптимизировать, и лишь потом этот оптимальный порядок закрепить в конкретных решениях для заказчика. В свою очередь, APS-система создает абсолютно новые возможности для управления производством в реальном времени», - сказал генеральный директор компании «Адептик Плюс» Сергей Гудырин.

Существующая ситуация на российских предприятиях часто обусловлена тем, что бизнес- и технологические процессы исторически выстраивались достаточно хаотично, без расчета их потенциальной эффективности, а системы производственной автоматизации внедрялись без целостного подхода к управлению процессами на предприятии. Этому списку проблем, как правило, сопутствует низкий уровень цифровых данных о технологических картах производства, их альтернативности, особенностях применяемого оборудования, компетенциях сотрудников.

Система Adeptik APS была изначально внедрена на пилотном участке производственного предприятия. По итогам пилота целевые показатели были достигнуты, а также продемонстрирована возможность гораздо точнее планировать ряд процессов.

APS-системы (Advanced Planning and Scheduling) фокусируются на сверхбыстром динамическом производственном планировании и учитывают множество разных данных и факторов: ограничения мощностей, альтернативные рецептуры, сроки годности скоропортящихся продуктов, многовариантные сценарии спроса, различные ситуации с поставками. Система Adeptik APS формирует модель производственных процессов в реальном времени, используя алгоритмы для моделирования различных сценариев (например, так можно с высокой точностью моделировать сезонные пики отгрузок). Благодаря этому повышается как точность выполнения заказов, так и коэффициент загрузки оборудования, а при внеплановой остановке автоматически происходит перенаправление полуфабрикатов и персонала на другие площадки.

Для предприятий сферы FMCG системы APS имеют следующие преимущества:

– точность и скорость планирования: что позволяет APS учитывать сезонные пики (например, новогодние праздники, когда отмечается резкий рост спроса на конфеты), и исключает риск перепроизводства;

– оптимизация расписания: автоматическое перераспределение заказов по сменам минимизирует простои оборудования, что позволяет достичь экономии времени в сравнении с ручным планированием в ERP;

– гибкая работа цепочек поставок: в условиях колебания цен на сырье (например, повышения цен на какао-бобы) APS быстро моделирует различные производственные сценарии, обеспечивая своевременное выполнение заказов на уровне 98%;

– интеграция с IoT: отслеживание работы производственных линий в режиме реального времени позволяет реагировать на сбои за считанные минуты.

В результате внедрения Adeptik APS на кондитерском предприятии с несколькими производственными площадками удастся добиться снижения переналадок до 10%, автоматизировать и кардинально (на порядки) сократить затраты времени на производственное планирование (теперь план на один месяц строится не более 5 минут), а также централизовать сам процесс планирования.

Это позволит сократить отказы в исполнении выгодных заказов для клиентов на 30% за счет быстрого принятия решений на основе точных данных. В настоящий момент аргументация для руководства компании при отказе от исполнения входящих заказов уже приводится на основе реальных данных о ситуации на производстве, а координация работы всех производственных площадок осуществляется в рамках единого плана.

