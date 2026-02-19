Разделы

«Примавера» и «Ред Софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Компания «Примавера», разработчик корпоративного мессенджера «Пачка», и «Ред Софт», российский разработчик системного программного обеспечения, заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках соглашения мессенджер «Пачка» официально сертифицирован для работы с российской операционной системой «Ред ОС» и включен в реестр технологических партнеров «Ред Софт».

Сертификация подтверждает полную совместимость и стабильную работу облачного мессенджера «Пачка» на рабочих станциях и серверах под управлением «Ред ОС». Это позволяет компаниям, использующим или планирующим переход на отечественные операционные системы, интегрировать в свою ИТ-инфраструктуру современный и безопасный инструмент для командной коммуникации.

«Пачка» — один из крупнейших облачных корпоративных мессенджеров в России. Им пользуются более 250 тыс. сотрудников в компаниях финансового, телекоммуникационного, промышленного и ИТ-секторов. Сервис входит в реестр отечественного ПО и обслуживает более 1 тыс. компаний, среди которых Lamoda, ИВИ, продукты «Яндекса» и крупных банков.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и позволяет строить надежные и функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории Российской Федерации. В своей инфраструктуре Ред ОС используют уже более 10 тыс. коммерческих компаний, госкорпораций и органов государственной власти.

«Расширение экосистемы «Ред ОС» за счет проверенных решений для бизнес-коммуникации — одна из наших приоритетных задач. Сертификация «Пачки» подтверждает готовность продукта к работе на защищенной отечественной платформе и предоставляет нашим пользователям — компаниям с высокими требованиями к ИТ-инфраструктуре — дополнительный надежный инструмент для повышения эффективности работы», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«В последнее время чаще слышим вопрос о работе «Пачки» на устройствах с российскими ОС – в основном, от страховых компаний, банков и корпораций. Спрашивают как текущие клиенты, так и те компании, которые интересуются мессенджером. Так что для нас сертификация «Ред ОС» – это прозрачность для клиентов, что и на уровне разработчика «Ред ОС» проведена проверка работы мессенджера. Плюс это возможность включить такие проверки в процесс релизов и лучше контролировать опыт таких клиентов», — отметил Григорий Любачев, директор по развитию мессенджера «Пачка».

Партнерство открывает новые возможности для совместного продвижения решений и обеспечивает пользователей «Ред ОС» доступом к полному функционалу современного корпоративного мессенджера.

