МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае

Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи в 2024-2025 гг. МТС были выведены в эфир более 350 базовых станций стандарта LTE. Прирост покрытия сети 4G в регионе год к году составил более 10%, а за последние пять лет превысил 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Масштабные работы по установке нового-телеком оборудования и модернизации уже имеющихся мощностей МТС затронули более 280 населенных пунктов края, улучшение качества связи и новые скорости мобильного интернета почувствовали более 400 тысяч жителей региона. В некоторых из населенных пунктов связь появилась впервые благодаря МТС. Например, в отдаленном поселке Кытат Ачинского округа, где проживают чуть более 400 человек.

Округами-лидерами по приросту покрытия МТС стали Ужурский, Шарыповский, Минусинский, Канский и Назаровский, где компания за год выпустила в эфир совокупно более 80 базовых станций. Ёмкость сети и скорость мобильного интернета выросли и в малых городах региона за счет модернизации телеком-оборудования. Цифровой апгрейд коснулся Лесосибирска, Канска, Енисейска, Ужура, Шарыпово, Зеленогорска и Минусинска.

Новые базовые станции МТС были запущены также на участках популярных в регионе автодорог, в частности, федеральной трассы «Сибирь», а также артерий, связывающих округа региона друг с другом и с Красноярском. Сетью накрыло «белые пятна» на таких трассах, как «Енисейский тракт», «Богучаны-Кодинск», «Ачинск-Ужур-Троицкое», «Минусинск — Беллык», «Новоалтатка — Крутоярский», «Роща — Балай». Новое покрытие позволит автопутешественникам строить маршруты в навигаторе и оставаться на связи в пути.

«За прошлый год наши связисты запустили площадок сотовой связи больше, чем за последние три года вместе взятые — это колоссальная работа с учетом непростой географии Красноярского края. Наша стройка и модернизация охватила практически все округа региона. Так, к концу года 98% жителей Красноярского края получили возможность пользоваться связью 4G от МТС. Конечно же, мы не обошли вниманием и туристические направления: окрестности Тубинского и Красноярского водохранилищ, пляжи Большого озера и озера Учум, населенные пункты, прилегающие к Большой Орешной и Баджейской пещерам, а еще усилили покрытие в районе восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и запустили связь в «Ергаках», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.