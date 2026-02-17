Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Ростелеком» развивает инфраструктуру связи в горном туристическом курорте Архыз

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию резервную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) с пропускной способностью до 10 Гбит/с в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Протяженность новой ВОЛС от населенного пункта Нижняя Ермоловка до поселка Романтик — около 50 километров. Конечная точка — в здании управляющей компании «Архыз». Резервный канал необходим в случае отказа и повреждения основной линии связи. При нештатной ситуации цифровой сигнал переходит на запасную магистраль, и клиенты продолжают пользоваться услугой без сбоев. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Реализованный проект по строительству резервной волоконно-оптической линии в Архызе — это шаг к повышению надежности и устойчивости цифровой инфраструктуры курорта. Обеспечить непрерывный доступ к услугам связи особенно важно в условиях горного рельефа и природных катаклизмов, которые ранее вызывали частые перебои. Строительство резервной магистрали на такой сложной территории за счет собственных инвестиций компании свидетельствует о стратегическом подходе "Ростелекома" к развитию цифровых решений в туристско-рекреационной сфере и отдаленных регионах. Это, безусловно, положительно скажется на качестве обслуживания клиентов, поможет развивать современные инфраструктурные проекты, такие как цифровые отели, создаст дополнительные условия для привлечения туристов, а также поспособствует укреплению имиджа региона как современного и комфортного для гостей».

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Строительство резервной линии осложнялось непростыми природно-климатическими условиями горного ландшафта, а также пересечениями с автомобильными дорогами и высоковольтными линиями электропередач, требующими согласований с владельцами объектов.

Роман Киранчук, генеральный директор курорта «Архыз»: «Меньше года назад "Ростелеком" и курорт "Архыз" на форуме "Территория" в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросу цифрового развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Карачаево-Черкесской Республике. В рамках соглашения компании договорились развивать сотрудничество в области интеграции цифровых технологий в туристический сегмент, в том числе обеспечить внедрение умных решений для гостиничного сервиса и информационной безопасности. В приоритете партнеров — строительство цифровой инфраструктуры и модернизация волоконно-оптических линий связи на нашем курорте».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

В мире дефицит копеечных устройств, превращающих обычные ТВ в умные. По их производству нанесли жестокий удар нейросети

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще