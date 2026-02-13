Разделы

Сертифицированная связка: российские серверы «Тринити» и СРК RuBackup готовы к работе в ИТ-инфраструктуре

Производитель серверного оборудования «Тринити» и компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») сообщают о завершении совместных испытаний. В результате тестирования получен сертификат, подтверждающий полную совместимость российских серверов «Тринити» поколений М7 и М8 с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Оборудование «Тринити» производится в России, включено в реестр Минпромторга и предназначено для решения широкого круга задач — от управления данными до высокопроизводительных вычислений. Серверы полностью совместимы с операционными системами, программным обеспечением и платформами виртуализации из реестра Минцифры России.

Решение RuBackup, также входящее в реестр отечественного ПО, обеспечивает защиту информации в ИТ-ландшафтах любой сложности — от локальных развертываний до многоуровневых распределенных систем.

Заказчики получают готовую, проверенную связку из сертифицированного оборудования и программного обеспечения для защиты данных, что упрощает соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности и способствует достижению целей технологического суверенитета.

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

«Наша задача — предоставить бизнесу не просто инструмент для резервного копирования, а гарантированно работающее звено в цепочке импортонезависимой инфраструктуры. Сертификат с «Тринити» подтверждает, что RuBackup готов к работе на современных российских серверах. Это позволяет ИТ-директорам планировать модернизацию и защиту данных без опасений за совместимость компонентов», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Для нас важно обеспечить подтвержденную совместимость серверов «Тринити» с российским программным обеспечением, чтобы наши клиенты могли реализовывать собственные инфраструктурные проекты с уверенностью в том, что все будет работать корректно при любых сценариях. Совместимость «Тринити» и RuBackup – это результат нашей совместной работы по решению реальных задач заказчиков с учетом требований российского ИТ-рынка», – сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса «Тринити».

