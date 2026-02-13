Разделы

«Ростелеком» построил новые волоконно-оптические сети для 700 семей Хакасии

В рамках корпоративной инвестиционной программы в 2025 г. «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть в пяти населенных пунктах Республики Хакасия: Жемчужном, Московском, Чапаево, Новомарьясово и Советской Хакасии. Благодаря этому более 700 семей получили доступ к проводному интернету со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома»: «Системное расширение телекоммуникационной инфраструктуры — один из ключевых элементов нашей стратегии в регионе. Мы ежегодно вкладываем средства в модернизацию существующей и строительство новой сети связи, что позволяет внедрять домашние цифровые решения. Среди них — интерактивное телевидение Wink, умное видеонаблюдение и другие сервисы, которые делают жизнь людей более комфортной и безопасной».

Прокладка волоконно-оптических линий связи в поселках Хакасии осуществляется по технологии GPON («оптика в дом»), что обеспечивает стабильную работу интернет-устройств, исключает сбои из-за перегрузки или несанкционированного доступа. Специалисты индивидуально настраивают оборудование под потребности абонентов, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Наша задача заключается не только в строительстве сетей, но и в обеспечении их бесперебойной работы, а также круглосуточной технической поддержки клиентов. Ведь множество жизненно важных процессов — от записи к врачу до удаленной работы — зависят от стабильного и качественного интернета. Поэтому мы стремимся, чтобы цифровые услуги были доступны в любой ситуации».

