«МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района

«МегаФон» расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет в трех населённых пунктах Псковского района, расположенных вдоль автотрасс по направлениям Псков — Печоры и Псков — Санкт-Петербург. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов выросла на 30%.

Увеличение объёма передачи данных стало возможным благодаря строительству в деревнях Соловьи, Купровщина и Логозовичи новых объектов связи стандарта 4G. Теперь более 1,5 тыс. человек смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости.

Телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах, что позволяет обеспечить дальность сигнала и увеличить на 30% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи позволяет местным жителям и автолюбителям комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения, работы или учёбы.

Строительство новых объектов связи рядом с трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Псковской области подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика.

За зимние месяцы более миллиона абонентов проехали по федеральной трассе «Е-95», проходящей возле деревни Соловьи. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Санкт-Петербурга: на их долю пришлось 30% трафика. В тройку лидеров вошли тверичи и новгородцы.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за зимние три месяца они прокачали более 68 тыс. ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 20 тыс. фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 980 тыс. минут. За это время можно проехать из Пскова до Петербурга туда и обратно более 2 тыс. раз.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль транспортных магистралей с помощью установки нового оборудования. Благодаря проведённым работам на сети в прошлом году высокоскоростной интернет и технология голосовой передачи данных VoLTE стали доступны для нескольких тысяч жителей, проживающих в населённых пунктах региона рядом с автотрассами», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

