Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

Каждая седьмая покупка в рассрочку в «М.Видео» совершается с использованием нового BNPL-сервиса «Порублю»

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что с момента запуска нового BNPL-сервиса оплаты частями «Порублю» его доля среди всех кредитных продаж Компании достигла уже 15%. При этом объем выдач в денежном выражении демонстрировал более чем двукратный рост каждый месяц с момента запуска в августе 2025 г., что подтверждает высокую востребованность формата среди клиентов. Таким образом, каждая седьмая покупка в кредит в М.Видео сейчас осуществляется через BNPL-сервис. Наиболее активный спрос среди пользователей фиксируется в крупнейших городах страны — в число лидеров по количеству оформленных через него покупок входят Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Челябинск и Краснодар. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель BNPL-сервиса «Порублю» Олег Гарифуллин: «”Порублю” подтвердил, что формат BNPL востребован у широкой аудитории. Сегодня это уже не дополнительная опция к кредитным продуктам, а самостоятельный инструмент оплаты, который формирует до 15% чеков в кредитном сегменте. Мы видим устойчивую динамику роста нового сервиса и расширяем его параметры — увеличиваем сроки, лимиты и каналы подключения. Наша задача — встроить BNPL в повседневные сценарии покупок и сделать его полноценной частью финтех-экосистемы "М.Видео"».

Если на старте «Порублю» был доступен только онлайн со сроками от двух до четырех месяцев и лимитом до 20 тыс. руб., то сегодня онлайн-клиентам доступны форматы на 2, 3, 4, 6, 9 и 12 месяцев с увеличенным лимитом до 109 тыс. руб.. Параллельно развивается офлайн-направление: в розничных магазинах сервис работает на сроках 2, 3, 4 и 6 месяцев с лимитом до 50 тыс. руб.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Цифровизация

Наиболее востребованным форматом остается срок шесть месяцев — на него приходится 45,8% оформленных покупок. Доля четырехмесячного срока составляет 21,5%, двухмесячного — 20%, трехмесячного — 12,7%. Это подтверждает, что клиенты все чаще выбирают более длительные сроки для комфортного распределения платежей.

Компания «М.Видео» запустила сервис «Порублю» в августе 2025 г. как цифровое решение для оплаты покупок частями без оформления классического кредита.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще