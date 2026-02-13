Исследование K-Team (ГК «КОРУС Консалтинг»): HR-приоритеты российских компаний в 2026 году

Разрыв между стратегическими целями бизнеса и реальными HR-инвестициями стал системным и ощущается во всех отраслях. Приоритетом номер один на 2026 г. компании называют поддержку руководителей, но только 20% готовы вкладываться в автоматизацию, которая снизила бы нагрузку и высвободила бы время на работу со стратегией. Главным барьером остается бюджет, однако почти 40% организаций указывают на управленческие ограничения. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг».

Команда K-Team HRM от ГК «КОРУС Консалтинг» проанализировала ключевые HR-приоритеты российских компаний в 2026 г. В ходе исследования были опрошены 52 компании – проведены глубинные интервью с HRD и руководителями других HR-функций, а также анонимный опрос среди HR-специалистов разных уровней. В опросе приняли участие представители ключевых секторов экономики: ИТ, финансового сектора, производства, ритейла, логистики, строительства и другие.

В выборке представлены организации разных размеров – от малого бизнеса с численностью менее 250 человек до крупных корпораций с штатом свыше пяти тыс. сотрудников, что позволило получить репрезентативную картину по основным рыночным сегментам.

Операционная устойчивость как главный вектор развития HR

Особое внимание бизнес уделяет подготовке линейных руководителей, которые, по мнению респондентов, испытывают значительную перегрузку и часто становятся «слабым звеном» в управленческой цепочке.

Однако исследование выявило существенный разрыв между декларируемыми целями обучения и развития талантов и реальными инвестиционными решениями. Так, поддержка руководителей — приоритетная задача для большинства компаний, но только 21,7% организаций планируют инвестировать в автоматизацию HR-процессов, которая могла бы не только снизить нагрузку, но и предоставить прозрачные инструменты для управления и аналитики. При этом 40,4% респондентов напрямую связывают пассивность с экономической неопределенностью, которая и вынуждает бизнес «консервировать» инвестиции.

«В 2026 г. HR-функция окончательно перешла из поддерживающей роли в зону операционной ответственности за бизнес-результаты. Приоритетами, которые компании закладывают в свои стратегии, сегодня становятся удержание критически важных сотрудников, повышение производительности труда и обеспечение стабильности массовых HR-процессов, таких как подбор и адаптация», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM (ГК «КОРУС Консалтинг»).

Готовность инвестировать: разрыв между стратегией и практикой

Готовность компаний платить за те или иные HR-инициативы является ключевым индикатором реальной повестки. Данные опроса показали, что бизнес концентрирует ресурсы на решениях с понятным и быстрым операционным эффектом.

Приоритетом на 2026 г. стало обучение и развитие руководителей (курсы, тренинги, программы повышения квалификации и так далее) – 63% респондентов отметили этот вариант инвестиций как «вероятный» или «очень вероятный». На втором месте с заметным отрывом – обучение рядовых сотрудников (52,2%). При этом лишь 21,7% компаний рассматривают возможность инвестиций в комплексную автоматизацию HR-процессов, а на оценку персонала готовы выделить средства только 17,4% опрошенных. Этот дисбаланс указывает на приоритет «точечных» решений, нацеленных на конкретные управленческие компетенции, а не на системную трансформацию HR-архитектуры.

Бюджетные и управленческие ограничения как ключевые барьеры

Главным фактором, который сдерживает запуск новых HR-инициатив в 2026 году, респонденты назвали нехватку финансирования – на это указали 76,6% опрошенных. Вторым по значимости барьером стала экономическая неопределенность (40,4%). При этом многих беспокоит отсутствие поддержки со стороны топ-менеджмента (38,3%) и сопротивление изменениям со стороны линейных руководителей (29,8%). Таким образом, даже при наличии финансовых возможностей многие HR-проекты блокируются на уровне принятия решений и корпоративной культуры.

Цифровизация: сдержанный спрос на HR-платформы

Тренд на цифровизацию HR сохраняется, компании демонстрируют сдержанный интерес к комплексным HRM-платформам и сквозной автоматизации, предпочитая внедрять точечные инструменты, которые решают конкретную проблему.

Лидерами в 2026 г. станут платформы для проведения опросов и измерения вовлеченности (eNPS) – о высокой вероятности приобретения заявляют 32,6% респондентов, а также системы электронного кадрового документооборота (КЭДО) – их готовы приобрести 30,4% опрошенных. Спрос на более сложные решения, такие как корпоративные порталы или ATS для рекрутинга, незначительно замедлился по сравнению с прошлым годом (менее 22%). Интерес к искусственному интеллекту в HR, несмотря на активные дискуссии, пока не стал инвестиционным приоритетом. ИИ воспринимается как инструмент для экспериментов и точечной оптимизации рутинных задач, но не как основа для системных изменений в управлении персоналом.

Средний бизнес в «ловушке роста»

Сравнительный анализ с точки зрения масштаба компаний выявил наиболее уязвимый сегмент – организации с численностью персонала от одной до пяти тыс. сотрудников. Они демонстрируют наименьшую готовность к инвестициям в автоматизацию HR (2,09 по 5-балльной шкале). Эти компании уже переросли этап ручного управления и сталкиваются с новыми вызовами: высокой нагрузкой на HR-службы, необходимостью развития лидеров внутри компании, нехваткой данных. Однако у них зачастую нет достаточных ресурсов и полномочий для инициации масштабных трансформационных проектов. В результате HR-функции в таких компаниях оказываются перегружены операционной работой, что блокирует развитие стратегической составляющей и создает эффект «бега по кругу».

Парадокс зрелости: больше ответственности – выше нагрузка

Одним из ключевых инсайтов исследования стал парадоксальный вывод: рост зрелости HR-функции не ведет к снижению нагрузки на команду, а, напротив, часто ее усугубляет. Компании, где HR выступает в роли бизнес-партнера, почти в два раза чаще говорят о дефиците времени и кадровых ресурсов по сравнению с организациями, где HR-подразделения ограничены операционными задачами.

Таким образом, исследование показало, что 2026 г. станет для HR-подразделений временем прагматичных решений и управления рисками в условиях множества ограничений. В текущей ситуации HR-специалисты смещают акценты именно на способность точечно и эффективно закрывать наиболее болезненные для бизнеса проблемы: развивать управленческие компетенции, обеспечивать стабильность ключевых процессов и удерживать критически важных сотрудников.