«Яндекс Карты»: в России растет число магазинов новогодней атрибутики и подарков

«Яндекс Карты» выяснили, как изменилось количество магазинов, специализирующихся на фейерверках и подарках, по всей России. В преддверии новогодних праздников предприниматели активно открывают новые точки — как временные киоски, так и сезонные отделы в действующих магазинах. Это отражает рост коммерческой активности в сегменте праздничной торговли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас в «Яндекс Картах» отмечено около 3,5 тыс. организаций категории «Фейерверки и пиротехника» и около 13,5 тыс. — «Подарки и сувениры». Это как небольшие локальные точки, так и крупные сети, адаптирующие ассортимент под сезон. За последний месяц число магазинов пиротехники выросло по всей России на 14%. Самый значимый рост среди городов-миллионников отмечен в Омске, Ростове-на-Дону и Москве.

Наибольший прирост зафиксирован в Омске (+148%) и Ростове-на-Дону (+90%). В Москве число таких точек увеличилось на 53%, в Уфе — на 43%, в Перми — на 40%. Также значительный рост наблюдается в Самаре, Красноярске, Новосибирске и Краснодаре.

Топ городов по росту магазинов фейерверков и новогодней атрибутики выглядит так: Омск (+148%), Ростов-на-Дону (+90%), Москва (+53%), Уфа (+43%), Пермь (+40%), Самара (+38%), Новосибирск (+37%), Красноярск (+37%), Краснодар (+35%), Нижний Новгород (+31%), Санкт-Петербург (+20), Челябинск (+19%), Екатеринбург (+13%), Воронеж (+10%), Волгоград (+9%), Казань (+4%).

Кроме того, за последний месяц аналитики отмечают значительный рост организаций другой праздничной категории — магазинов подарков и сувениров. За последний месяц в России стало больше таких организаций — общий рост составил 6%. Больше всего таких магазинов появилось в Волгограде, Воронеже и Перми. Топ городов по темпам роста количества магазинов подарков и сувениров выглядит так: Волгоград (+36,%), Воронеж (+23%), Пермь (+17%), Челябинск (+15%), Самара (+15%), Омск (+7%), Уфа (+6%), Краснодар (+8%), Москва (+6%), Екатеринбург (+10%), Нижний Новгород (+12%), Ростов-на-Дону (+2%).