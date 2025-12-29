В преддверии новогодних каникул МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Нижегородской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi‑Fi в салонах собственной розничной сети в Нижегородской области. На сегодняшний день Wi‑Fi‑зоны уже работают в 26 локациях, охватывая ключевые города и районы Нижегородской области. К бесплатному интернету могут подключиться абоненты всех операторов через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть бесплатного Wi‑Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться могут абоненты любых операторов. Точки доступа размещены в ключевых салонах МТС, преимущественно расположенных в торговых центрах: в Нижнем Новгороде — 11 точек; в Дзержинске — четыре точки. А также в Арзамасе, Выксе, Кстово, Бору, Семенове, Городце, Сергаче, Кулебаках, с. Федяково Кстовского района.

Для подключения достаточно выбрать точку доступа «МТС Free» на смартфоне и пройти простую авторизацию. Скорость до 100 Мбит/с обеспечит комфортное общение в мессенджерах и соцсетях, банковские операции и использование популярных онлайн-сервисов. Одновременно к каждой точке доступа смогут подключаться до 120 абонентов.

«Зимние каникулы привлекают в Нижний Новгород гостей из разных регионов — Казани, Самары, Москвы, Санкт‑Петербурга, а также жителей небольших городов и сел нашей области. В такие дни всем хочется оставаться на связи с родными и друзьями, не теряя ритма жизни. Чтобы сделать пребывание гостей и жителей региона комфортнее, МТС открыла бесплатные Wi‑Fi‑зоны в своих салонах в Нижегородской области. Для удобства клиентов в помещениях размещены яркие наклейки и тейбл‑тенты, информирующие о наличии бесплатного Wi‑Fi», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

На сегодняшний день жители региона могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi доступом в салонах МТС по адресам:

Нижний Новгород (11 точек): пл. Революции, д. 5а; ул. Плотникова, д. 3А; ш. Южное, д. 2Г; ш. Казанское, д. 11; ул. Родионова, д. 187/187В, пом. 2; ул. Дьяконова, д. 11а; пр-т Ленина, д. 33; ул. Веденяпина, д. 2б; ш. Московское, д. 122; пр-т Кораблестроителей, д. 3В; пр-т Октября, д. 2а; пр-т Гагарина, д. 105А

Кстовский р-н, с. Федяково: ул. Любимая, стр. 1.

Кстово: пл. Ленина, д. 5А

Дзержинск (четыре точки): ул. Гайдара, д. 61Г/3911, стр. 1; пр-т Чкалова, д. 23; пр-т Циолковского, д. 76; пр-т Ленина, д. 66

Арзамас: ул. Калинина, д. 46

Бор: ул. Ленина, д. 113

Выкса: ул. Симы Битковой, д. 1; ул. Ленина, д. 15Б

Кулебаки: ул. Воровского, д. 47

Семенов: ул. Ленина, д. 17а

Городец: ул. Колхозная, д. 1

Сергач: ул. Свердлова, д. 63