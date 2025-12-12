Анатолий Гарбузов: В 2025 году число офсетных контрактов в Москве выросло более чем на 20%

В общей сложности Правительство Москвы заключило 36 офсетных контрактов, восемь из них — в 2025 г. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Офсетные контракты – одна из ключевых форм развития государственно-частного партнерства. Такие соглашения позволяют бизнесу локализовать в столице высокотехнологичные производства на выгодных условиях и позитивно влияют на инвестиционный климат в городе. В 2025 году объем заключенных Москвой офсетных договоров вырос на 22 процента, также на 15 процентов увеличился объем закупки», – сказал Анатолий Гарбузов.

В 2025 г. столица заключила восемь новых офсетов, часть из них обязывают поставщиков не только поставлять современное оборудование, но и инвестировать в развитие отечественной микроэлектроники, обеспечивая достижение целей технологического суверенитета.

«Среди заключенных городом новых договоров пять приходятся на поставку высокотехнологичной продукции для городского транспорта. Общий объем инвестиций по ним превысит 2,6 млрд руб. Также город заключил четвертый межрегиональный офсетный контракт на поставку флокулянтов для обработки осадка сточных вод. В создание производства на территории Пермского края инвестор вложит не менее одного млрд руб.», – сказал заместитель директора Городского агентства управления инвестициями Дмитрий Матвеев.

Всего с 2017 г. город заключил 36 офсетных контрактов. В рамках офсетов предприятия будут поставлять лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, системы для хранения архивов, элементы благоустройства, тяговые аккумуляторные батареи для электротранспорта, коммунальную технику на электрической тяге, лифтовое оборудование и другую важную для города продукцию. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 734 млрд руб. Суммарно будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест.

По 10 офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.