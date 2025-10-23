Max открыл «Платформу для партнеров»

Max открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приема платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. Присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore. Для того, чтобы воспользоваться возможностями платформы необходимо перейти в раздел «Инструменты» в RuStore. Об этом CNews сообщили представители Max.

Для начала работы на платформе нужно пройти верификацию на «Госуслугах» или на сайте одного из аккредитованных банков. Это необходимо для подтверждения связи владельца бота с юридическим лицом.

Компании, присоединившиеся к «Платформе для партнеров» получат возможность: автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота — бот возьмет на себя все рутинные задачи; запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения — продажи можно осуществлять прямо в Max, без перехода на внешние ресурсы; создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией.

Открытие платформы для бизнеса проходит в поэтапном режиме. В первом этапе приняли участие более 500 партнеров, в их числе: Ozon, «Магнит», Х5, «ВкусВилл», «Т2» и «Ингосстрах».

Второй этап открывает возможность подключения к платформе разработчиков RuStore — налоговых резидентов России — это более 15 тыс. разработчиков с совокупной аудиторией в десятки миллионов пользователей. Следующим этапом «Платформа для партнеров» будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых. Партнеры также смогут получать расширенную статистику поведения клиентов своих сервисов в Max.