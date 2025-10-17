Metro перевела 6000 сотрудников на виртуальный офис «Яндекс 360»

Компания Metro завершила переезд на сервисы «Яндекс 360» с зарубежной экосистемы. Более 6000 сотрудников начали работать в российском виртуальном офисе, включающем «Почту», «Календарь», «Телемост», «Диск» и другие инструменты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Переезд Metro на российское ПО начался осенью 2024 г. Ключевым критерием выбора стало наличие единой экосистемы сервисов, которая повышает удобство работы, безопасность данных и гибкость дальнейшего развития. Для решения этой задачи «Яндекс 360» подключил свою команду по миграции и сопровождению, которая была интегрирована с внутренними командами ИТ и коммуникационной поддержки. Особенность проекта — в сжатые сроки создать условия, отвечающие потребностям крупного мультиканального бизнеса с вертикалями и потребностью в инструментах кросс-функционального оперативного взаимодействия.

«Любые изменения в работе команды — стресс. Поэтому важно минимизировать риски и создать условия для комфортной миграции. Развитие решений для ускоренного онбординга сотрудников стало трендом. Технологии важны, но без комплексной программы адаптации они просто не сработают. И благодаря сопровождению со стороны вендора, плотной совместной работе и выводу проекта в стратегический приоритет внутри, такие крупные компании, как Metro, могут в оптимальные сроки заменить свои цифровые решения, которыми пользовались годами», — сказал Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

Вначале на сервисы «Яндекс 360» перешла команда Ногинской логистической платформы Metro. На первом этапе сотрудники начали общение в рабочих чатах в «Мессенджере». Также в команде организовали миграцию с Outlook на «Почту», а бизнес-процессы начали фиксировать в «Трекере».

Для ускорения перехода компания запустила программу амбассадоров — 260 сотрудников первыми освоили новые сервисы и помогали коллегам. Это позволило быстро обучить команды и без потери продуктивности перейти на новые цифровые инструменты. Для остальных сотрудников Metro были доступны записи обучающих сессий и курсы.

«Для такой крупной и распределенной компании как Metro, объединяющей несколько офисных подразделений, логистических центров и 91 торговый центр, задача перевести команду на новые сервисы требовала особого внимания. Осенью 2024 было принято решение о переходе, в феврале мы начали набирать амбассадоров среди сотрудников, которые в течение весны первыми осваивали новые сервисы, и уже в июне команда перешла в онлайн-офис «Яндекс 360». Полгода – хороший срок для такого проекта, и реализовать его нам помогли три ключевых фактора: коммуникации как стратегически важный актив в рамках компании, налаживание кросс-функционального взаимодействия ИT-подразделения, проектной команды «Яндекса» и нашей команды внутренних коммуникаций, а также выбор решения, направленного на экосистемность», — сказала Наталия Шалимо, руководитель направления внутренних коммуникаций Metro Россия.

На сегодняшний день компания полностью работает в виртуальном офисе от «Яндекс 360». Процесс адаптации продолжается, однако, сотрудники уже отмечают ряд преимуществ: простую организацию доступа к файлам, возможность централизованного хранения информации в сервисе Вики, который стал не просто базой знаний, а полноценным корпоративным порталом, организацию рабочих процессов в «Трекере». Команды могут настраивать уровни доступа к документам и шаблонам, а для каждого отдела создаются собственные рабочие пространства. Кроме того, сотрудники активно осваивают взаимодействие с ИИ-ассистентом.