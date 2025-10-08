Базовая станция YADRO включена в реестр российской промышленной продукции

Телекоммуникационное оборудование компании YADRO (входит в ИКС Холдинг) внесено в реестр российской промышленной продукции. Решение принято по итогам успешного подтверждения серийной готовности оборудования и его соответствия требованиям промышленной эксплуатации в сетях операторов связи.

YADRO BTS8100 поддерживает стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц. Архитектура платформы — 5G-Ready: переход к сетям пятого поколения возможен за счет обновления программного обеспечения при сохранении аппаратной базы. Вся цепочка — от разработки до производства и тестирования — реализована в России. Аппаратная и программная части создаются одной командой в единой архитектуре, что обеспечивает быструю интеграцию решения в сети операторов, упрощает выпуск обновлений ПО и делает более эффективным сервисное обслуживание.

С момента старта проекта в 2022 году YADRO прошла путь от инженерных образцов до готового оборудования операторского класса, признанного регулятором. Уже в 2023 году компания представила первые тестовые образцы, а в 2025 — завершила необходимые сертификационные процедуры. Подтверждением востребованности решения стали заключенные с крупнейшими российскими операторами форвардные контракты на поставку десятков тысяч базовых станций.

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO:

«Мы планомерно движемся вперед — от инженерных разработок к масштабным внедрениям. Получение реестровой записи подтверждает, что базовая станция готова к широкому использованию в телеком-сетях, а следующий шаг — запуск серийного производства и начало строительства первых кластеров совместно с нашими заказчиками».

Серийное производство базовых станций YADRO BTS8100 начнется в 2025 году: до конца года операторам, заключившим с YADRO форвардные контракты («Билайн», «МегаФон», «Ростелеком»), будут поставлены первые партии оборудования.