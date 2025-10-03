Разделы

В «Яндекс Go для бизнеса» появился предзаказ трансферов

В «Яндекс Go для бизнеса» запустил услугу «Трансфер». Теперь компании могут заранее организовать поездки сотрудников и деловых партнеров из аэропорта или вокзала в город и обратно.

«Трансфер» позволяет экономить время на поиске транспорта в незнакомом городе и не переплачивать за парковку и длительное ожидание — поездка заранее спланирована и проходит без лишних рисков. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в раздел «Трансфер» в личном кабинете «Яндекс Go для бизнеса» и указать маршрут, дату и номер рейса. Алгоритмы отслеживают статус перелёта, чтобы назначить машину прямо ко времени посадки. При задержке или отмене рейса время подачи автомобиля будет автоматически скорректировано.

После приземления самолета пассажиру придет сообщение с информацией о заказе. Машина будет ждать на специальной парковке в аэропорту до 60 минут — это входит в стоимость. По предварительному запросу водитель может встретить в зале прилета с табличкой, а в некоторых аэропортах — прямо у багажной ленты или в специальной зоне и помочь дойти до машины с чемоданами.

Для встреч сотрудников после регулярных командировок подойдут тарифы «Стандарт» или «Оптимум», а для топ-менеджмента и деловых партнеров — премиальные классы, такие как Business, Premier, Élite. Если предстоит встретить и развести большую делегацию, спикеров или участников делового мероприятия, подойдет Cruise.

«Трансфер» можно оформить заранее: от одного до 30 дней до прибытия. На этапе заказа сервис предложит цену в рублях и зафиксирует ее. Оплата за такие поездки производится с корпоративного счета компании, который также используется для других сервисов «Яндекс Go для бизнеса». Услуга доступна во всех городах России, а в будущем запустится в 120 странах и будет работать от Армении и Арабских Эмиратов до Китая, Нидерландов и ЮАР.

