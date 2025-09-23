Треть российских компаний пока не готовы оценивать сотрудников

Российские работодатели осторожно относятся к внедрению систем оценки эффективности сотрудников (Performance Review). Согласно исследованию, проведенному HR-платформой Skillaz среди 124 российских компаний, регулярно Performance Review проводят лишь 38% работодателей. Еще 31% заявили о планах внедрения, а оставшиеся 31% не используют этот инструмент и не рассматривают его в будущем. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

По отраслевому срезу среди компаний, использующих инструмент Performance Review, лидируют производство и промышленность (23%) и сектор ИТ/SaaS (17%). Существенно ниже доля компаний в ритейле (9%), медиа (6%), строительстве (6%), транспорте и логистике (6%). Финансовый сектор и здравоохранение, традиционно ориентированные на показатели эффективности, демонстрируют минимальные значения — 4% и 5% соответственно.

Основные барьеры внедрения

Основным барьером для внедрения работодатели называют нехватку ресурсов: 57% участников отметили, что им не хватает времени, команды или бюджета для системной работы с Performance Review. Еще 22% указывают на отсутствие подходящей платформы, а 21% не видят необходимости в формализованной оценке.

Даже среди тех, кто уже внедрил практику, Performance Review проводится нечасто: 40% компаний ограничиваются ежегодной оценкой, 33% проводят ее раз в полгода и лишь 25% — ежеквартально.

Среди основных сложностей респонденты выделяют субъективность оценок (65%), отсутствие связи между результатами и развитием сотрудников (31%) и трудности со сбором данных (29%). Еще 23% отмечают низкую вовлеченность персонала. Тем не менее более половины работодателей (58%) уверены, что внедрение Performance Review способствует росту эффективности команд: 6% говорят о значительном улучшении, 52% — о постепенном повышении.

Методы и процессы Performance Review

Практика Performance Review тесно связана с ключевыми HR-процессами. В 79% компаний она используется для планирования карьерного роста, в 77% — для построения программ развития и обучения, в 73% — при пересмотре зарплат и бонусов. Для 42% работодателей Performance Review стало инструментом управления талантами, а 40% увязывают его с планированием преемственности и грейдированием.

Для большинства компаний результаты оценки сотрудников оказывают прямое или частичное влияние на систему вознаграждений. В 35% организаций Performance Review напрямую определяет зарплаты и бонусы, в 54% — оказывает косвенное влияние. Среди критериев, которые чаще всего приводят к карьерным решениям, лидируют достижение KPI и ОКР (71%), оценка руководителя (60%) и соответствие корпоративным ценностям (50%). При этом 15% работодателей признают, что несоответствие ценностям компании может привести к пересмотру роли сотрудника или даже увольнению.

Инструменты и автоматизация

Компании используют широкий спектр решений: от собственных решений и простых таблиц в Excel или форм-опросов до специализированных платформ. Такая фрагментарность подтверждает незрелость рынка и отсутствие универсального стандарта.

Автоматизация процесса воспринимается как наиболее востребованный вектор развития. Более половины работодателей, использующих Performance Review (55%) хотели бы автоматизировать анализ данных и формирование отчетов, 51% — сбор обратной связи, 48% — интеграцию с системами KPI/OKR. Готовность протестировать MVP-решения выразили 41% компаний, что подтверждает формирующийся спрос на технологичные инструменты оценки.

Перспективы рынка и экспертная оценка

В целом исследование показывает, что рынок Performance Review в России остается на этапе становления. Большая часть барьеров носит не методологический, а организационно-ресурсный характер.

«Сегодня компании осознают ценность Performance Review, но сталкиваются с барьерами: нехваткой ресурсов и отсутствием удобных инструментов. Наше исследование показывает, что дело не в сомнениях в методологии, а именно в организационных ограничениях. Это означает, что рынок готов к росту: при появлении технологичных и простых решений оценка эффективности станет нормой, а не исключением. Мы в Skillaz видим своей задачей создание таких инструментов — понятных, автоматизированных, встроенных в экосистему HR-процессов. Именно это позволит в ближайшие годы превратить Performance Review из точечной практики в повседневный инструмент управления командами и сделать оценку эффективности сотрудников массовой», — сказал директор по продукту Skillaz Андрей Синякин.