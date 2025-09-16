Стартовало серийное производство отечественного банкомата «Нобэкс» с высокой степенью локализации

Совместное предприятие, созданное компанией «Ланит» и ИТ-холдингом «Т1», новый игрок на рынке банковского оборудования, объявляет о начале серийного выпуска инновационных отечественных банкоматов под брендом «Нобэкс». О работе над прототипом банкомата «Ланит» и ИТ-холдинг «Т1» заявляли в октябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Банкоматы «Нобэкс» спроектированы и собраны на территории России на собственной сертифицированной производственной площадке в Московской области. Это обеспечивает полный контроль цепочки поставок и дает возможность оперативной модернизации под запросы банков.

При разработке устройств были учтены требования, которые Минпромторг России предъявляет к оборудованию такого типа, а также актуальные потребности отечественных финансовых организаций к современной платежной инфраструктуре.

Предприятие получило аккредитацию в Центральном банке России как локальный разработчик шаблонов валют, применяемых в новом оборудовании. Банкоматы «Нобэкс» прошли сертификацию в Минпромторге и ЦБ РФ и внесены в реестр отечественного оборудования.

Ключевая особенность новых банкоматов – использование местных компонентов и ПО, соответствующих требованиям постановления Правительства России №719 по импортонезависимости промышленной продукции. Отечественный системный блок совместим с разными операционными системами - от привычного Microsoft Windows до Astra Linux. Полный контроль над устройством позволяет работать без иностранных драйверов и в любой момент менять конфигурацию. Особое внимание уделяется безопасности платежей и национальной криптографии – совместное предприятие создало единственный в России Удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых ПИН-клавиатурами, что гарантирует защиту данных граждан от доступа из-за границы.

«Наш подход сочетает многолетний опыт в отрасли и профессиональную экспертизу, а также инновационные технологии, соответствующие самым современным требованиям безопасности с последовательным увеличением локализации. Уже сегодня критически важные системы разработаны в России, а в перспективе мы планируем достичь полной технологической независимости. Продукция под брендом «Нобэкс» доказала свою надежность в ходе тестирования и готова к масштабному внедрению в банковскую инфраструктуру», — отметил Олег Гоценбиллер, операционный директор совместного предприятия.