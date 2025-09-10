Atlassian прекращает продажу и поддержку on-premise версий (Data Center). Что ждет российских пользователей?

Atlassian объявил о поэтапном отказе от своих продуктов Data Center в течение следующих трех лет. С марта 2026 года компания прекратит продажи новых лицензий для Data Center. В 2028 году действующие клиенты не смогут приобретать продукты и расширять существующие лицензии. Полная поддержка версий Data Center прекратится в 2029 году, говорится в опубликованном компанией графике. https://www.atlassian.com/ru/migration

Тренд Atlassian на облака

Постепенный перевод пользователей в облачные решения начался с прекращения поддержки версии Jira Server в феврале 2024 года. Пользователи, привыкшие к установке программы на собственных серверах, столкнулись с необходимостью обновления инфраструктуры или перевода своей работы в облачную версию сервиса. Отказ от поддержки традиционной серверной модели вызвал значительный дискомфорт среди многих предприятий, предпочитающих полный контроль над своими данными и ИТ-инфраструктурой.





Теперь же Atlassian постепенно прекращает поддержку продуктов Data Center, таким образом активно продвигая свою облачную стратегию и предлагая клиентам переходить на облачные версии своих продуктов. Постепенное сворачивание поддержки должно пройти в течение следующих 3 лет, чтобы у клиентов было достаточно времени для определения дальнейших действий.

Atlassain на российском рынке

Однако облачные версии продуктов не подходят многим российским компаниям из-за вопросов безопасности, сохранности данных и их хранения за пределами России.

«Отсутствие официальной поддержки и своевременных обновлений серьезно угрожает информационной безопасности компаний. Именно поэтому мы ожидаем новый всплеск перехода с Jira на проверенные отечественные продукты, такие как EvaProject от EvaTeam. Современные компании осознали, насколько важно иметь надежную систему управления проектами на собственной инфраструктуре, разработанную специально для российских реалий и гарантирующую полную безопасность данных. Так уже более 2000 компаний успешно мигрировали с Jira на решения EvaTeam, что подтверждает высокую эффективность, функциональность и надежность российских продуктов», – заявил управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Действительно, некоторые российские компании и организации, стремясь соответствовать требованиям закона о хранении персональных данных и информационной безопасности, переходят на отечественные продукты управления проектами, такие как EvaProject от компании EvaTeam. Эта система позволяет организовать работу команды, управлять задачами и ресурсами, закрывая все требования российских компаний.

Переход на российские аналоги помогает компаниям избежать рисков нарушения законодательства и обеспечивает дополнительные гарантии защиты конфиденциальной информации. Это касается не только проектов, связанных с персональными данными, но и любых важных корпоративных процессов, требующих высокого уровня контроля над информацией.

Напомним, в августе 2023 стало известно, что аккаунты пользователей в сервисах Atlassian будут заблокированы в течение 30 дней. Об этом вендор сообщил клиентам посредством e-mail рассылки. А о своем уходе из России Atlassian объявил еще в марте 2022 года.