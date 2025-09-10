Разделы

Цифровизация
|

Atlassian прекращает продажу и поддержку on-premise версий (Data Center). Что ждет российских пользователей?

Atlassian объявил о поэтапном отказе от своих продуктов Data Center в течение следующих трех лет. С марта 2026 года компания прекратит продажи новых лицензий для Data Center. В 2028 году действующие клиенты не смогут приобретать продукты и расширять существующие лицензии. Полная поддержка версий Data Center прекратится в 2029 году, говорится в опубликованном компанией графике. https://www.atlassian.com/ru/migration

evateam_2.png

Тренд Atlassian на облака

Постепенный перевод пользователей в облачные решения начался с прекращения поддержки версии Jira Server в феврале 2024 года. Пользователи, привыкшие к установке программы на собственных серверах, столкнулись с необходимостью обновления инфраструктуры или перевода своей работы в облачную версию сервиса. Отказ от поддержки традиционной серверной модели вызвал значительный дискомфорт среди многих предприятий, предпочитающих полный контроль над своими данными и ИТ-инфраструктурой.

at700.jpg

Теперь же Atlassian постепенно прекращает поддержку продуктов Data Center, таким образом активно продвигая свою облачную стратегию и предлагая клиентам переходить на облачные версии своих продуктов. Постепенное сворачивание поддержки должно пройти в течение следующих 3 лет, чтобы у клиентов было достаточно времени для определения дальнейших действий.

Atlassain на российском рынке

Однако облачные версии продуктов не подходят многим российским компаниям из-за вопросов безопасности, сохранности данных и их хранения за пределами России.

«Отсутствие официальной поддержки и своевременных обновлений серьезно угрожает информационной безопасности компаний. Именно поэтому мы ожидаем новый всплеск перехода с Jira на проверенные отечественные продукты, такие как EvaProject от EvaTeam. Современные компании осознали, насколько важно иметь надежную систему управления проектами на собственной инфраструктуре, разработанную специально для российских реалий и гарантирующую полную безопасность данных. Так уже более 2000 компаний успешно мигрировали с Jira на решения EvaTeam, что подтверждает высокую эффективность, функциональность и надежность российских продуктов», – заявил управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Действительно, некоторые российские компании и организации, стремясь соответствовать требованиям закона о хранении персональных данных и информационной безопасности, переходят на отечественные продукты управления проектами, такие как EvaProject от компании EvaTeam. Эта система позволяет организовать работу команды, управлять задачами и ресурсами, закрывая все требования российских компаний.

Переход на российские аналоги помогает компаниям избежать рисков нарушения законодательства и обеспечивает дополнительные гарантии защиты конфиденциальной информации. Это касается не только проектов, связанных с персональными данными, но и любых важных корпоративных процессов, требующих высокого уровня контроля над информацией.

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания
Цифровизация

Напомним, в августе 2023 стало известно, что аккаунты пользователей в сервисах Atlassian будут заблокированы в течение 30 дней. Об этом вендор сообщил клиентам посредством e-mail рассылки. А о своем уходе из России Atlassian объявил еще в марте 2022 года.

Рекламаerid:2W5zFH4qVZaРекламодатель: ООО Карбон СофтИНН/ОГРН: 6670395926/1136670001269Сайт: https://www.evateam.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще