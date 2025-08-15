«МегаФон» ускорил интернет в 5 райцентрах Псковской области

«МегаФон» на 20% ускорил интернет в четырёх городах и двух поселках Псковской области — Гдове, Острове, Себеже, Плюссе и Стругах-Красных. Для этого специалисты оператора модернизировали существующие и построили новые объекты связи. Высокоскоростной интернет теперь доступен не только местным жителям, но и всем путешественникам, посещающим города региона.

Остров — третий по значению город с населением более 20 тыс. человек, расположенный недалеко от Пскова. Он широко известен уникальным памятником архитектуры XIX века — цепным висячим мостом через реку Великую, а также образцами купеческой застройки в историческом центре. Модернизация существующей инфраструктуры связи позволила значительно увеличить скорость интернета в гаджетах туристов и местных жителей. Только за июль гости прокачали здесь около 450 ГБ данных, что сравнимо с 300 тыс. фотографий, выложенных в социальные сети.

Ещё в двух городах области инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — средняя скорость передачи данных теперь может достигать 40 Мбит/с. Речь идёт о Себеже и Гдове. Инженеры учитывали особенности исторической застройки при проектировании новых телеком объектов и устанавливали их так, чтобы охватить максимальную территорию жилых кварталов.

Для обеспечения ёмкости сети и увеличения скорости интернета в рабочих поселках Плюсса и Струги-Красные инженеры запустили дополнительный слой LTE на базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к скоростной передаче данных, но и к современным телеком-технологиям. Например, VoLTE позволяет местным жителям одновременно говорить по телефону и сёрфить в интернете.

Теперь более 120 тыс. жителей Псковской области на комфортных интернет скоростях смогут пользоваться цифровыми сервисами: звонить через мессенджеры, оформлять заявки на «Госуслугах», общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и слушать музыку.