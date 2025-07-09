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Не только зумеры: россияне всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно у молодой аудитории. С января по май 2025 г. у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 17%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 11%. Похожая динамика наблюдается и у миллениалов в возрасте 25-35 лет: традиционные звонки у них сократились на 13%, а мобильная передача данных выросла на 14%.

Между тем все активнее цифровые способы связи осваивает старшее поколение. У аудитории 56+ объемы «голоса» упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился на 21%.

Более консервативно ведут себя пользователи средних возрастов. У аудитории 36-45 лет голосовой трафик снизился на 7%, тогда как сетевой трафик вырос на 16%. Абоненты 46-55 лет стали на 8% реже использовать традиционную связь, при этом объемы передачи данных через интернет выросли на 20%.

Между тем, к традиционным звонкам прибегают в основном мужчины — на них приходится 58% голосового трафика против 42% у женщин.

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При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудио вариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.

Эксперты Yota также составили рейтинг регионов, где жители остаются верны классической связи. Для этого был рассчитан средний объем голосового трафика на одного пользователя. Возглавил рейтинг Забайкальский край, где абоненты по-прежнему предпочитают звонки вне мессенджеров. В топ-5 также вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

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