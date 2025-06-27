ДОМ.РФ: технологичность девелоперов оценят по новой методике

ДОМ.РФ совместно с Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) провёл первый этап исследования рынка строительства и девелопмента для оценки цифровой зрелости. По его результатам разработана новая методика, по которой будет составлен рейтинг компаний по уровню цифровизации.

Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов на форуме «Движение», который проходит с 24 по 27 июня в Сочи.

«В рамках большого исследования мы уже провели опрос нескольких десятков девелоперов, а также проанализировали 930 российских ИТ-решений. На основании этой информации была создана новая система оценки, по которой все желающие девелоперы могут оценить себя и получить индивидуальный разбор с зонами роста и подборкой подходящих цифровых решений. Эта система уже получила одобрение от экспертного сообщества. Далее мы составим со Сколково рейтинг цифровизации российского девелопмента. Мы приглашаем представителей сферы поучаствовать в масштабном исследовании», — заявил Александр Лукьянов.

Методика включает пять направлений цифровизации: стратегия, использование технологий, внутренние процессы, бюджет, персонал и культура, инфраструктура организации, готовность к работе с данными и их аналитике. В каждом направлении определены чёткие показатели с оценкой по четырёхуровневой шкале — от нуля до продвинутого уровня. А итоговый интегральный балл показывает общий уровень цифровой зрелости и соотносится с масштабом бизнеса.

Александр Лукьянов также обратил внимание на текущий уровень внедрения ИТ-решений в отрасль. Так, анализ российской практики в стройке показал, что чаще всего цифровые инструменты используются российскими компаниями на этапе продаж (36% девелоперов) и эксплуатации (30% девелоперов), реже всего — на этапе принятия инвестиционного решения. Компании в первую очередь внедряют «цифру» в продажах, так как этот этап напрямую влияет на финансовый результат. При этом, развитие технологий при принятии инвестиционных решений имеет высокий потенциал: выбор участка и оптимальной застройки сильно влияет на эффективность проекта. В ходе исследования среди самых ожидаемых российских продуктов для цифровизации строители назвали российский почтовый сервис с видеосвязью и документооборотом, а также инструмент автоматизации проектирования и расчёта смет на основе единой базы цен стройматериалов и работ.

«Среди главных стимулов внедрения цифровых решений девелоперы называют прозрачность и контроль процессов, а среди главных барьеров — сопротивление со стороны участников рынка, высокую стоимость технологий и острый дефицит компетентных специалистов. Ещё один интересный факт – почти 90% строителей не разрабатывают самостоятельно, а используют сторонние ИТ-решения. Только лидеры рынка имеют возможность разрабатывать собственные решения для обеспечения независимости от поставщиков ПО», – добавил спикер.

Часть исследования была посвящена использованию искусственного интеллекта. По данным анализа, сейчас наибольшее проникновение ИИ-решений в стройке — в сегменте «умный дом» (17%). Самое меньшее — в проектировании: только 3% продуктов для проектирования используют искусственный интеллект.

«Именно в этой нише значительный потенциал для роста автоматизации. Через 3–5 лет ИИ в проектировании совершит такой же рывок, как в своё время BIM-технологии в мире. Компании, которые начнут внедрять его сейчас, получат преимущество», — добавил Александр Лукьянов.

«Объединение усилий с ДОМ.РФ в исследовании уровня цифровизации девелопмента недвижимости позволило выявить ключевые тренды инновационного развития отрасли, в частности, о существенном росте разработки и использования искусственного интеллекта лидерами рынка. Необходимость проведения исследования продиктована стремительным развитием цифровых технологий и растущей конкуренцией в отрасли. Следующим шагом Сколково и ДОМ.РФ станет составление рейтинга цифровизации девелопмента, который поможет компаниями отрасли не только формировать эффективные бизнес-стратегии, но и встраиваться в процессы цифровой трансформации экономики», – отметил Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнёрами Фонда «Сколково».

Пройти опрос девелоперов и получить рекомендации по цифровизации можно по ссылке. С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.