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ДОМ.РФ и Сэтл Групп заключили меморандум о взаимодействии в области цифровых технологий

25 июня на форуме «Движение» в Сочи ДОМ.РФ, «ДОМ.РФ Технологии» и «Сэтл Технологии» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых и ИИ-технологий в строительной отрасли.

Меморандум между федеральным финансовым институтом ДОМ.РФ, его дочерней ИТ-компанией «ДОМ.РФ Технологии» и крупнейшим девелопером Северо-Запада, холдингом Сэтл Групп — важный шаг в рамках стратегической задачи по цифровизации строительной отрасли, поставленной Минстроем РФ.

«Как институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ видит большой запрос со стороны участников рынка на специализированные сервисы для решения отраслевых задач. Создать такие ИИ-решения без качественных данных невозможно. ДОМ.РФ совместно с Минстроем России и ведущими девелоперами ведет работу над отраслевым хранилищем данных, которое призвано стать основой для обучения ИИ-моделей в строительстве. Мы рады, что ведущие представители рынка так активно подключаются к нашей работе и делятся своими наработками», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Компании договорились об установлении партнёрских отношений и развитии сотрудничества в области отечественных цифровых технологий и сервисов в рамках реализации национального проекта «Экономика данных». Стороны будут взаимодействовать по вопросу определения целей, потребностей и требований к созданию общедоступного ресурса – отраслевого хранилища данных и сервисов на основе технологий искусственного интеллекта для участников жилищно-строительной отрасли России.

«Технологической базой в части стройки для создания платформы выбрана Единая информационная система жилищного строительства. Создание такого ресурса даст возможность рынку быстрее развивать применение ИИ благодаря доступу к машиночитаемым обезличенным наборам сведений, все это в конечном счете позволит ускорять процессы стройки и сокращать инвестиционно-строительный цикл», – добавил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Отраслевым национальным проектом предусмотрено создание полигона данных, которое позволит застройщикам, ИТ-компаниям и исследовательским организациям получать доступ к отраслевым датасетам.

«Развитие цифрового контура для всех этапов строительного процесса – одно из приоритетных направлений работы Сэтл Групп. Мы работаем над ИТ-решениями, которые позволяют повысить экономическую и управленческую эффективность проектов, и это универсальные решения, которые могут тиражироваться в отрасли. Цифровая платформа ДOM.РФ и «ДОМ.РФ Технологии» — это уникальный ресурс, с помощью которого наши решения могут масштабироваться и быть максимально применимы к настоящим и будущим потребностям отрасли в части цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта», — уточнил генеральный директор «Сэтл Технологии» Сергей Староверов.

Справка

Сэтл Групп (Setl Group) – один из лидеров строительной отрасли России. Холдинг образован в 1994 году и является одним из крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья. С 2020 года включен в перечень системообразующих организаций Российской Федерации.

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