Продлены сроки регистрации на ИТ-конгресс вузов и вендоров ПО

ИТ-компании могут принять участие в Научном конгрессе Университетского консорциума исследователей больших данных и презентовать свои разработки 115 российским вузам. Приём заявок на участие в конгрессе продлили до 25 мая — воспользуйтесь возможностью!

Конгресс состоится 31 мая на площадке Skoltech и приурочен к церемонии награждения международной университетской премии в области ИИ и Big Data «Гравитация», которая состоится в тот же день.

Деловая программа конгресса состоит из тематических секций, где команды университетов и представители технологичных компаний представят проекты, номинированные на премию «Гравитация - 2025», а также практики и кейсы в сфере применения Big Data и ИИ в различных отраслях.

Прямая коммуникация с вузами

Главное мероприятие конгресса — закрытое совещание проректоров университетов и вендоров отечественного программного обеспечения. ИТ-компании смогут представить свои продукты экспертам, принимающим решения в университетах: проректорам по цифровизации, ИТ и образованию.

ИТ-компании могут стать гостями конгресса и премии “Гравитация” или партнёрами. Партнерство даёт доступ к маркетинговым возможностям и стратегическим контактам с университетским сообществом. Три варианта партнерства:

генеральный партнёр;

официальный партнёр;

партнёр номинации.

Научный конгресс как стратегическая площадка

Конгресс соберёт проректоров 115 университетов, в том числе МГУ, ВШЭ, ТГУ, РАНХиГС. Также участвуют вузы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. Закрытое совещание в рамках конгресса станет возможностью для компаний напрямую общаться с потенциальными заказчиками.

Какие вопросы поднимаются на совещании:

цифровая трансформация вузов;

потребности в ПО;

подготовка ИТ-кадров;

внедрение ИИ в учебный процесс.

Конгресс, организованный Университетским консорциумом исследователей больших данных, охватывает крупнейшие вузы России и СНГ. Это означает многопрофильную аудиторию, разнообразие потребностей и масштабные проекты внедрения ПО и AI-систем.

Что такое премия «Гравитация» и почему она важна

Премия «Гравитация» учреждена в 2023 году Томским государственным университетом, РАНХиГС и Университетским консорциумом исследователей больших данных. Главная цель этого конкурса — поддержка и продвижение цифровых проектов от университетов или для них. В 2023 году участие в проекте приняли 130 участников, а уже в 2024 году — более 400 специалистов из 80 университетов и 15 ИТ-компаний.

Основное внимание премии уделяется решениям в области искусственного интеллекта, больших данных, образовательных платформ и цифровых кадровых моделей. Это делает «Гравитация» важной площадкой не только для университетов, но и для технологических компаний.

Контактные данные и процедура

Чтобы подать заявку на участие в конгрессе или партнёрство, компаниям следует написать на электронную почту: RNB@opendata.university

Подробности доступны на официальном сайте премии.