ДОМ.РФ автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью HRlink

Группа компаний ДОМ.РФ начала переход на кадровый электронный документооборот с помощью сервиса HRlink. Автоматизация коснулась уже около 2,5 тыс. человек, что значительно облегчило процесс оформления и массового подписания документов в большой федеральной компании.

Офисы группы ДОМ.РФ располагаются в разных городах России. Часть сотрудников работает в удалённом формате. С учётом этих особенностей в компании постоянно внедряются и оптимизируются цифровые инструменты. Большая доля процессов переведена в электронный формат, а в кадровом администрировании ещё до старта проекта начала применяться электронная подпись. Для повышения уровня зрелости электронного кадрового документооборота было принято решение внедрить систему КЭДО, соответствующую всем требованиям законодательства.

«Несмотря на то, что кадровый учёт довольно строго регламентирован, в каждой компании есть свои особенности его ведения, так как бизнес-процессы зависят от специфики отрасли, степени открытости компании, устоявшихся правил и регламентов. При переходе на КЭДО мы использовали комплексный подход. В проект вовлечено большое количество подразделений: кадровое администрирование, ИТ, службы информационной безопасности, юристы. Проведена большая работа по адаптации и встраиванию КЭДО в существующие ИТ- и бизнес-ландшафты компании», – отметил Григорий Мохнаткин, руководитель подразделения «Операционная эффективность» ДОМ.РФ.

Проект перехода на КЭДО у ДОМ.РФ реализуется поэтапно. На подготовительном этапе была разработана нормативная документация, после чего началось техническое внедрение компании платформы HRlink в цифровой контур on-premise.

В первую очередь были собраны необходимые юридические обоснования и согласия, а также запущена информационная кампания для работников. Автоматизация и перевод бизнес-процессов проходил итеративно: в КЭДО были переведены отпуска, командировки, работа в выходной день и изменение ФИО, далее дополнительные соглашения. Сейчас прорабатываются вопросы удалённого приёма работников и других кадровых событий, требующих подписания со стороны сотрудников и руководства компании. Ведётся проект по внедрению КЭДО в Банке ДОМ.РФ, а также прорабатывается интеграция с внутренним Удостоверяющим центром.

С учётом требований информационной безопасности была обеспечена возможность подписания кадровых документов на платформе КЭДО с помощью МЧД с передоверием, а также выполнено обязательное требование – наличие метки доверенного времени УКЭП.

Пилотный проект стартовал в ноябре 2024 года, в рамках которого КЭДО был запущен в тестовом контуре для 100 сотрудников из Управления персоналом. После успешного тестирования система была переведена в опытно-промышленную эксплуатацию на продуктиве, далее началось масштабирование на всю группу компаний ДОМ.РФ.

«Такие масштабные проекты, как HRlink реализовал с ДОМ.РФ, требуют надёжного и безопасного решения, а также гибкого подхода к внедрению. Наша команда всегда стремится не просто поставить платформу, а обеспечить компанию всей необходимой поддержкой для выстраивания удобных и эффективных HR-процессов. Успешный запуск кадрового ЭДО в ДОМ.РФ — это результат слаженной работы наших команд и подтверждение того, что цифровизация кадрового делопроизводства в крупных организациях может проходить быстро и безболезненно», — прокомментировал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.