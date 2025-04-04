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Цифровизация Системное ПО
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Релиз RuDesktop 2.8.0

Новый релиз программного комплекса RuDesktop привносит приятные графические изменения клиента в части отображения сетевого статуса и окна настроек, а также добавляет долгожданную функцию «Голосовой чат», улучшающую коммуникацию при оказании удалённой технической поддержки.

rudesktop.png

Сервер RuDesktop так же претерпел ряд изменений, в числе которых:

  1. Оптимизация (снижение нагрузки на сеть и серверное оборудование).
  2. Усовершенствование страницы Kickstrart: расширение списка параметров для настройки клиента, добавление кнопки для мгновенного применения настроек на заданном ПК, расширение логов выгрузки syslog при работе страницы Kickstart.
  3. Доработка и расширение системы уведомлений.
  4. Добавление страницы для отображения очереди задач.
  5. Добавление возможности запуска политик на заданном устройстве через станицу «Устройства».
  6. Улучшение захвата звука с удаленного устройства.
  7. Добавление прогресс-бара выполнения задач на странице «Задачи».
  8. Усовершенствование системы автоматического создания отчётов (ссылку на файл с отчётом теперь можно автоматически отправлять на почту или указанный аккаунт Telegram).
  9. Поддержка MDM (для мобильных устройств под управлением ОС Android).
  10. Поддержка развёртывания программного комплекса в Docker.

Отдельно стоит отметить, что оптимизация и повышение надёжности программного комплекса достигается за счёт интеграции Redis. Redis (резидентная система управления NoSQL базами данных) — проверенное временем решение, которое позволяет снизить количество обращений к основной базе данных и предоставляет мгновенный ответ на запросы клиента за счёт кэширования наиболее частых запросов в оперативной памяти сервера.

Множество мелких исправлений как клиентской, так и серверной части программного комплекса направлены на улучшение пользовательского опыта и унификацию функций для клиентов разных операционных систем.

В клиенте появились дополнительные возможности:

  • устройства теперь можно добавлять во вкладки адресной книги из других вкладок;
  • появилась возможность скрыть опцию «Войти»;
  • добавлены кнопки «Магазин приложений»;
  • полностью новая вкладка настроек в клиенте;
  • переработанный поиск удаленного устройства по ID, hostname или имени учетной записи в одной поисковой строке.

В части администрирования, сервер RuDesktop получил множество улучшений и дополнений ранее реализованных функций:

  • для устройств и пользователей теперь отображается полный путь до LDAP;
  • на странице «Граф» теперь отображается легенда;
  • добавлены новые шаблоны отчетов.
  • Усовершенствование прав доступа для подключения

Подробнее о всех обновлениях можно узнать на вебинаре:

15 апреля

11:00 по МСК

Регистрация по ссылке.

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