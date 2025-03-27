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«Яндекс» поможет настроить рекламу по погоде

В «Яндекс Погоде» появился новый медийный формат, который можно настроить по погодным условиям: температуре, осадкам или облачности. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Технологии «Яндекса» помогут показывать разные баннеры в зависимости от погоды и сделать рекламную кампанию более релевантной ситуации и эффективной. Так, рестораны или супермаркеты смогут показать баннер со специальным предложением или скидкой на доставку в дождливую погоду, а fashion-ритейлеры — предлагать обновить гардероб к лету или зиме при повышении или понижении средней температуры.

Новый формат «Баннер на Яндекс Погоде» подойдет не только «метеозависимым» бизнесам, но и тем рекламодателям, кто хочет обратиться к широкой аудитории и без погодных таргетингов. Сервисом «Яндекс Погода» ежемесячно пользуются 77 млн человек. Новый формат поможет привлечь внимание пользователей, сформировать знание о бренде и повысить запоминаемость рекламы.

Этот медийный формат размещается в мобильной и десктопной версии сервиса. Рекламодатели могут настроить показ рекламы на всю Россию, Москву и Московскую область или отдельные регионы. Можно выбрать устройства, на которых пользователи увидят рекламу: на всех платформах, только на десктопе или только на мобильных устройствах.

Новый медийный формат доступен рекламодателям в «Яндекс Директе» в кампаниях с фиксированным CPM. Чтобы использовать таргетинг по погодным условиям или показывать рекламу в отдельных регионах, необходимо обратиться в службу поддержки или к персональному менеджеру в «Яндексе».

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