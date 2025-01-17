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МТС «включила» 4G в районе ампирного храма в селе Новый Усад в Арзамасском районе Нижегородской области

ПАО «МТС» сообщает о запуске 4G в селе Новый Усад, в котором находится известный памятник архитектуры – храм Пресвятой Живоначальной Троицы. Благодаря модернизации сети более 700 селянам, а также паломникам и туристам стал доступен мобильный интернет МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители смогут пользоваться цифровыми сервисами, в том числе, получать госуслуги онлайн, делать банковские переводы, оплачивать товары в местных магазинах с помощью QR-кода. Кроме того, наличие сети 4G делает для селян доступной современную технологию голосовой связи VoLTE, которая значительно улучшает качество звука и скорость дозвона.

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Высокоскоростной интернет от МТС охватывает все село, обеспечивая связью ключевые инфраструктурные объекты: фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, школу, библиотеку и детский сад. 4G МТС есть и на территории главной достопримечательности села Новый Усад – действующего храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы. Он был построен в 1827 г. в честь победы над Наполеоном. В последнее время храм стал привлекать множество паломников, ценителей истории и туристов.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Нижегородской области. В 2024 г. 4G МТС стал доступен в таких населенных пунктах, как Ключищи, Красная Горка, поселок Баронский и в ряде других. Надежный интернет помогает жителям и их детям учиться дистанционно, повышать квалификацию и легко находить необходимую информацию. Кроме того, всем ребятам независимо от их удаленности от столицы региона доступны бесплатные образовательные курсы на платформе «Поколение М» от экосистемы МТС. Например в декабре, мы запустили курс по сонграйтингу «Первый трек» для юных музыкантов», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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