ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы крупнейшего в РФ строительного акселератора

ДОМ.РФ и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) подвели итоги работы за 2024 год бизнес-акселератора Build UP. Госкомпания выступила стратегическим партнёром крупнейшей в России программы по поиску, отбору и ускоренному внедрению технологических решений в области девелопмента, строительства, продаж и эксплуатации объектов недвижимости.

Финал и демо-день шестого акселератора Build UP состоялся в институте науки и технологий Сколтех. Мероприятие традиционно стало одним из ключевых событий уходящего года для инновационно ориентированных игроков строительного сектора, где были подведены итоги программы и представлены передовые решения в области строительства.

Эксперты ДОМ.РФ поучаствовали в отборе проектов, а также выразили готовность включить решения участников в реестр отечественных ИТ-продуктов для строительства на базе наш.дом.рф. В рамках мероприятия компания-резидент «ДОМ.РФ Технологии» провела презентацию инновационных решений, реализуемых на базе группы ДОМ.РФ.

«ДОМ.РФ уже много лет внедряет новые технологии в отрасль жилищного строительства и поддерживает участников, которые ведут деятельность в области инноваций. Логичным продолжением этой работы стало наше партнёрство со “Сколково” и акселератором Build UP. Проект помогает находить именно те решения, которые востребованы на рынке и закрывают “боли” заказчиков. А это значит, что с внедрением таких стартапов строительная отрасль станет ещё эффективнее и прогрессивнее», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Организатор программы – Фонд «Сколково» – представил сводные итоги программы и результаты пилотных внедрений новых технологий, разработанных участниками.

«Акселератор уже шесть лет подряд исполняет роль мощного инструмента интеграции инновационных технологий в секторе строительства и девелопмента. За предшествующие годы более 4 тыс. заявок было подано в программу, свыше 2 тыс. проектов представлено партнёрам, проведено более 100 пилотных внедрений, выделено свыше 100 млн рублей грантовой поддержки. Финалисты Build UP успешно апробировали и внедрили решения на объектах и инфраструктуре девелоперов, масштабировали бизнес. Их результаты — лучшее доказательство востребованности формата и растущего спроса на инновационные технологии со стороны наиболее продвинутых компаний», — отметил директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Программа 2024 года стала самой масштабной по количеству участников — подана 721 заявка, в том числе более 58% (420 претендентов) по направлению «проектирование и строительство», 28% (200 претендентов) по направлению «качество жизни и эксплуатация» и 14% (101 претендент) в направлении «поддержка продаж». 487 компаний успешно прошли экспертизу. 59 стартапов были отобраны партнёрами для участия в программе акселерации. 27 лучших команд получили право выступить перед экспертами и представителями индустрии на финальном мероприятии программы. Ключевыми тематиками года стали BIM-моделирование, ИИ-технологии, 3D-печать, роботизация и новые материалы.

В рамках питч-сессий демо-дня 27 команд-финалистов Build UP 2024 представили свои инновационные разработки. Большинство финалистов программы договорились с партнёрами Build UP о полноценных контрактах и пилотных запусках на 2025 год.