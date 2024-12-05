«Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания»

«АВРОРА Знания» – первый сервис в серии новых внутрикорпоративных онлайн-инструментов, который запускает ГК «Галс-Девелопмент» в рамках своей долгосрочной программы цифровой трансформации. Он объединяет информацию, хранящуюся на различных ресурсах, помогает накапливать и передавать опыт внутри компании. Теперь сотрудники могут найти все материалы и ответы на интересующие их вопросы в одном месте, что позволяет решать рабочие задачи быстрее и проще.

Сервис «АВРОРА Знания» создан на базе платформы Teamly российского разработчика интегрированных интернет-решений компании QSoft. Это полностью отечественное ПО (программное обеспечение), занимающее ведущее место в рейтинге систем по управлению знаниями.

Поисковые системы помогают находить информацию во всемирной паутине за секунды. Однако в организации иногда уходят часы, чтобы найти ответы на рабочие вопросы. По данным компании QSoft 32% сотрудников ищут необходимую информацию более 3-х часов в день, а 78% ее в принципе не могут найти внутри своей компании. Кроме того, ущерб от неполной отдачи в работе в период прохождения сотрудниками испытательного срока составляет не менее 40% годового оклада.

До запуска «АВРОРА Знания» информация в «Галс-Девелопмент» хранилась на различных официальных ресурсах компании, хранилищах знаний, организованных под проект и, как часто это бывает, в головах сотрудников. Теперь информация с корпоративного портала, локальных и сетевых дисков, персональные знания экспертов, а также данные 1С КИС (Корпоративные информационные системы) объединены в общую базу знаний.

Принцип работы сервиса «АВРОРА Знания» схож с работой глобальной энциклопедии: информация в нем структурируется по различным тематикам и хранится в виде текста и отдельных статей с визуальными материалами. Таким образом, появляется возможность поиска не только по заголовкам статей, но и по их содержанию, что делает удобным использование всего массива наработанных в компании данных. Функционал системы также позволяет создавать и хранить собственные статьи и файлы, а функция загрузки из Word моментально переносит все материалы сотрудника в единую базу знаний сервиса, тем самым пополняя полезный контент для коллег. Кроме того, в сервисе есть возможности совместной работы над материалами с коллегами, записи комментариев, добавления информации в избранное, отслеживания изменений в данных, формирования персональной ленты за счет настройки параметров под собственные пожелания и многое другое.

Еще одним преимуществом внедрения «АВРОРА Знания» является создание корпоративного глоссария для унификации терминологической базы компании в корпоративном словаре. Это позволит сотрудникам лучше понимать друг друга, а стажерам и новым членам команды быстрее вливаться в рабочие процессы. Кроме того, разработчики сложной проектной документации смогут использовать уже стандартизированные термины, без необходимости придумывать определения заново.

В настоящий момент продолжается работа над дальнейшим совершенствованием системы и адаптацией под интеграции с другими системами компании, такими как 1С, Битрикс 24. Также идет процесс создания AI-ассистента, упрощающего поиск информации в базе за счет возможности создавать запросы в привычном формате, который обычно используется в поисковиках в интернете.

Ожидаемый эффект от внедрения сервиса «АВРОРА Знания» комментирует Андрей Чернуха, заместитель генерального директора – руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент», генеральный директор «Галс-Цифра»: «Сервис «АВРОРА Знания» позволяет существенно ускорить взаимодействие между подразделениями, повысить качество и системность обмена информации внутри компании, а, значит, в разы сократить время на выполнение конкретной задачи. В конечном итоге, это позитивно повлияет на эффективность операционной деятельности компании в целом».