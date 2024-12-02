«Авито Работа»: число вакансий с упоминанием подарков детям сотрудников выросло на 81%

В преддверии новогодних праздников аналитики «Авито Работы» изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели в качестве бонуса указывали подарки детям сотрудников. Осенью 2024 г. количество таких предложений увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Анализ данных показал, что подарки детям сотрудников осенью чаще всего предлагали работодатели в сфере тяжелого машиностроения. На эту отрасль приходится пятая (21,4%) от всех вакансий, в описании которых упоминается подобный бонус. Помимо дополнительных льгот, компании индустрии тяжелого машиностроения предлагают кандидатам достойный уровень оплаты труда: средняя предлагаемая зарплата в отрасли достигла 131,65 тыс. руб. в месяц.

В сфере розничной и оптовой торговли доля вакансий с упоминанием подарков для детей сотрудников также оказалась одной из самых высоких по России — по итогам осени текущего года она составила десятую (10,8%) от всех вакансий, где упоминается этот бонус. Соискатели в сегменте торговли могут рассчитывать в среднем на 48,26 тыс. руб. в месяц при полной занятости, а также на дополнительные бонусы и социальные льготы, если они предлагаются в вакансии.

Третье место заняла сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов с долей 10,2% от всех вакансий, в которых говорится о подарках детям сотрудников. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 154,24 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

Четвертое место рейтинга заняла сфера логистики и грузоперевозок (7,8% вакансий), где средняя зарплата достигла 107,79 тыс. руб. в месяц. Пятерку лидеров замыкает сфера пищевой промышленности, на которую пришлось 4,6% вакансий с упоминанием подарков. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новых сотрудников — около 126,8 тыс. руб. в месяц.

Аналитики «Авито Работы» также составили рейтинг массовых профессий, в вакансиях которых работодатели чаще всего предлагают подобные бонусы. Первую строку рейтинга занимают объявления о поиске разнорабочего, которые составили 5,3% от общего числа вакансий, подразумевающих бонусы в виде детских подарков. Профессия комплектовщика оказалась на втором месте (4,2%), а замыкает тройку лидеров профессия упаковщика, где доля составила 3,5% от общего числа вакансий с упоминанием данного бонуса.

При этом интерес соискателей к вакансиям с упоминанием подарков также вырос: число откликов на эти объявления увеличилось на 77% по сравнению с осенью 2023 г.

«Помимо роста зарплатных предложений, российские работодатели все чаще развивают систему бонусов и льгот, чтобы привлечь и удержать кадры в компании. Подобные инструменты мотивации важны для работников: по данным опроса «Авито Работы», в топ значимых элементов соцпакета, помимо финансового вознаграждения, вошли такие пункты, как бесплатное медицинское страхование (38%), гибкие форматы работы (30%), обучение за счет компании (29%), а также подарки и праздники для детей сотрудников (13%). Подобные инициативы помогают укрепить имидж компании как социально ответственного работодателя и создают атмосферу заботы внутри коллектива», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».