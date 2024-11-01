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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor X7с

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж ударопрочного и влагозащищенного смартфона Honor X7с. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»составляет от 17 990 руб. С 1 по 15 ноября 2024 г. действует специальное предложение: скидка 3000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds X7 в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Конструкция нового смартфона имеет высокий уровень амортизации, а экран защищен усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную прочность устройства.

Honor X7c получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость смартфона к падениям и ударам. Кроме того, Honor X7c имеет степень защиты от влаги и пыли IP64.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5200 мАч, которая обеспечивает время автономной работы: до 28,5 часов использования стриминговых сервисов или до 21,5 часа воспроизведения видео на YouTube. А при низкой температуре -20°C пользователи могут просматривать видео на YouTube в течение 8 часов. Кроме того, в смартфоне доступна функция суперэнергосберегающего режима. Благодаря этому режиму даже при 2% заряда пользователям доступно до 55 минут звонков. В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство Honor SuperCharge 35 Вт.

Honor X7c оснащен экраном с диагональю 6,77 дюйма, частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения, а за счет тонких рамок по периметру полезная площадь составляет 90,76%. Спецификации включают процессор Qualcomm Snapdragon 685 и до 8 + 256 ГБ памяти.

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Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением основного сенсора 108 МП.

Стоимость новинки в цветах полночный черный и лесной зеленый составляет 17 990 руб. за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 20 990 руб. за версию 8+256 ГБ. С 1 по 15 ноября 2024 г. в «М.Видео-Эльдорадо» действует специальное предложение: скидка 3000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds X7 в подарок.

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