В ВШЭ появился товарный знак для изобретателей и предпринимателей

ВШЭ зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак «Придумано в Вышке». Он будет использоваться в проектах по коммерциализации, выполняемых в том числе студентами и работниками вуза, для сохранения экосистемной связности создаваемых продуктов и услуг c университетом. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Роспатент принял решение о регистрации созданного университетом нового товарного знака «Придумано в Вышке». Концепция применения знака была разработана Центром коммерциализации разработок и трансфера технологий (ЦКРТТ), Дирекцией по правовым вопросам, Школой дизайна и рядом других подразделений НИУ ВШЭ в рамках деятельности по повышению прикладной значимости результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в вузе. Одной из основных целей разработки и последующего применения нового товарного знака стала необходимость реализации юридически корректной аффилиации проектов по созданию продуктов и услуг, выполняемых с использованием интеллектуальной собственности университета, с НИУ ВШЭ. Такие проекты часто встречаются в социальных и гуманитарных науках, а также в креативных индустриях. Так, в Школе дизайна (HSE Design) реализуется проектная деятельность студентов, в рамках которой учащиеся создают идеи и эскизы, и их можно будет передавать внешним заказчикам для отработки финальной идеи.

Для упрощения процесса коммерциализации применяется новый товарный знак, который можно использовать для профессионального обучения и иных образовательных услуг.

«Наше подразделение создает множество продуктов и услуг в сфере дизайна, в том числе промышленного, одновременно с этим обучает студентов. Как представитель креативной индустрии я поддерживаю факт появления специального товарного знака, который позволит нам использовать его в роли отметки продукции факультета для наших внешних партнеров и инвесторов», – сказал Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Согласно концепции применения, товарный знак «Придумано в Вышке» можно использовать в рамках неисключительной лицензии в случае организации бизнеса без участия университета в уставном капитале для сохранения аффилиации и как дополнительный механизм оформления юридических взаимоотношений «ВШЭ — спин-офф» (самостоятельно существующая выделенная компания, созданная при участии сотрудников и/или учащихся университета, использующая интеллектуальную собственность вуза для своей коммерческой деятельности) или «ВШЭ — спин-аут» (внешние по отношению к ВШЭ предпринимательские коллективы и компании-партнеры, использующие научные исследования и разработки университета, желающие продолжать сотрудничество в экосистеме ВШЭ).

«Обозначение “Придумано в Вышке” мы зарегистрировали в качестве товарного знака, пополнив линейку официальных брендов университета. Примечательно, что товарные знаки, так же как и РИДы, относятся к интеллектуальной собственности, только, в отличие от последних, являются средствами индивидуализации и служат для маркировки товаров и услуг конкретного производителя. Продукты, созданные в НИУ ВШЭ, имеют высокую репутацию и заслуживают быть выделенными из массы других товаров и услуг путем указания на принадлежность к нашему университету. Выступая под общим обозначением, разные продукты НИУ ВШЭ смогут взаимно продвигать и усиливать друг друга, повышая общую узнаваемость и репутацию всего университета в целом. Университет — это генератор идей; именно это мы и хотели отразить в зарегистрированном обозначении. Надеюсь, что данное обозначение быстро завоюет популярность и станет узнаваемым», – сказала Алия Ермакова, старший директор по правовым вопросам НИУ ВШЭ.

ЦКРТТ как один из идеологов создания товарного знака «Придумано в Вышке» рассматривает его использование в более широком качестве. Так, бизнес (в том числе компании выпускников университета, авторизованные поставщики услуг для ВШЭ), который готов приобрести у НИУ ВШЭ концептуальные разработки на ранней стадии готовности технологии для вывода на рынок, получает возможность использовать фирменный знак и упоминать вуз в публичных материалах в обмен, например, на маркетинговую и рекламную активность.

«Мы считаем, что товарный знак “Придумано в Вышке” — это современный инструмент для реализации проектов по коммерциализации с использованием лицензионной модели. Через Комиссию по ИС проходило больше десятка проектов в области социальных и гуманитарных наук, где требовалось создать правовую рамку использования экосистемы университета для реализации создаваемых продуктов и услуг на базе интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ. Мы ожидаем, что сейчас подобных заявителей станет больше и к ним прибавятся студенческие стартапы», – сказал Геннадий Пильнов, заместитель директора ЦКРТТ НИУ ВШЭ.

Концепция применения товарного знака рекомендует использование лицензионного договора на право использования товарного знака «Придумано в Вышке» на срок от 1 до 3 лет. Также лицензиат будет обязан предоставлять ежегодный отчет об использовании товарного знака в своей деятельности, связанной с производством и реализацией продуктов и услуг. Стоимость лицензии будет зависеть от размера выручки (дохода) организации-лицензиата за прошлый год согласно данным ФНС. Конкретные условия будут согласовываться в процессе заключения лицензионного договора и в зависимости от типа проекта и контрагента могут сочетать как фиксированные однократные (паушальные) платежи, так и процентные отчисления (роялти), которые будут устанавливаться на заседаниях Комиссии по интеллектуальной собственности.