Разделы

ИТ в банках
|

ДОМ.РФ внедрил систему ИИ-ассистентов для сотрудников

В 2023 году ДОМ.РФ разработал и запустил систему ИИ-помощников для сотрудников группы компаний на основе генеративного искусственного интеллекта. За это время искусственный интеллект стал эффективным инструментом в работе подразделений компании: с его помощью время на решение рутинных задач сокращается в среднем на 35%.

ИИ-помощники ДОМ.РФ созданы на основе собственных разработок, а также на базе отечественных GPT-нейросетей технологических партнёров компании.

«Система ИИ-помощников реализована на внутреннем корпоративном портале и является полезным инструментом для решения многих задач. Использование генеративного искусственного интеллекта колоссально ускоряет все процессы работы с информацией: от саммаризации текста до написания программного кода. В первую очередь, мы активно внедряем ИИ в работу ИТ-вертикали. Это помогает увеличить производительность труда и повысить эффективность работы команд в среднем на 35%. Сегодня каждый десятый сотрудник, работающий в ДОМ.РФ с программным кодом, использует генеративный ИИ, в том числе для задач разработки, тестирования, DevOps и других», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Сервисы экосистемы ИИ-помощников в ДОМ.РФ сегодня охватывают различные процессы: от редактирования документов до обработки резюме. Так, ИИ-редактор «Диана» на внутреннем корпоративном портале упрощает работу с файлами и изображениями, Copilot-сервис по генерации кода на 11 языках программирования ускоряет написание кода разработчиками. ИИ-тестировщик позволяет на треть ускорить тестирование благодаря генерации автотестов и вывести ИТ-продукт в эксплуатацию. HR-помощник помогает находить наиболее подходящих кандидатов на вакансии, основываясь на их опыте, образовании и навыках, описанных в резюме. Сервис анализа юридической документации «Спасибо, теперь понятно!» позволяет улучшить документ, избежать типичных ошибок в формулировках с учётом принятых юридических норм.

erid:LjN8K13LJРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/ 027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

Новый способ обмануть россиян. Мошенники стали чаще похищать деньги, попросив обновить приложение

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: