ДОМ.РФ внедрил систему ИИ-ассистентов для сотрудников

В 2023 году ДОМ.РФ разработал и запустил систему ИИ-помощников для сотрудников группы компаний на основе генеративного искусственного интеллекта. За это время искусственный интеллект стал эффективным инструментом в работе подразделений компании: с его помощью время на решение рутинных задач сокращается в среднем на 35%.

ИИ-помощники ДОМ.РФ созданы на основе собственных разработок, а также на базе отечественных GPT-нейросетей технологических партнёров компании.

«Система ИИ-помощников реализована на внутреннем корпоративном портале и является полезным инструментом для решения многих задач. Использование генеративного искусственного интеллекта колоссально ускоряет все процессы работы с информацией: от саммаризации текста до написания программного кода. В первую очередь, мы активно внедряем ИИ в работу ИТ-вертикали. Это помогает увеличить производительность труда и повысить эффективность работы команд в среднем на 35%. Сегодня каждый десятый сотрудник, работающий в ДОМ.РФ с программным кодом, использует генеративный ИИ, в том числе для задач разработки, тестирования, DevOps и других», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Сервисы экосистемы ИИ-помощников в ДОМ.РФ сегодня охватывают различные процессы: от редактирования документов до обработки резюме. Так, ИИ-редактор «Диана» на внутреннем корпоративном портале упрощает работу с файлами и изображениями, Copilot-сервис по генерации кода на 11 языках программирования ускоряет написание кода разработчиками. ИИ-тестировщик позволяет на треть ускорить тестирование благодаря генерации автотестов и вывести ИТ-продукт в эксплуатацию. HR-помощник помогает находить наиболее подходящих кандидатов на вакансии, основываясь на их опыте, образовании и навыках, описанных в резюме. Сервис анализа юридической документации «Спасибо, теперь понятно!» позволяет улучшить документ, избежать типичных ошибок в формулировках с учётом принятых юридических норм.