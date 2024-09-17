В МФТИ нашли способ автоматизировать тайм-менеджмент репетиторов

Предложенное студенткой кафедры технологии будущего МФТИ Татьяной Мухиной ИT-решение позволит экономить до 10 часов в неделю на выполнении непрофильных для преподавателя задач: формирование и контроль расписания, работа с учебными материалами, уведомления о предстоящих уроках для учеников, а также учет оплаты за обучение. Цифровая платформа получила название PrepTime. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

На платформе PrepTime преподаватель сможет не только заполнить расписание занятий и карточку учебного прогресса каждого слушателя, но и вести учет оплаты за обучение. По окончании занятия сумма просто списывается с виртуального счета ученика в приложении. Важно: приложение не принимает оплаты, репетитор сам отмечает в приложении поступившие оплаты от клиентов, как он ранее делал в таблицах/ежедневнике и аналогах.

Команда проекта провела серию глубинных интервью с репетиторами из Москвы. Участниками исследования стали как преподаватели, для которых частные уроки – это вариант подработки (у них один-два постоянных ученика), так и опытные профессионалы, которые параллельно ведут группы по 10 и более человек. Большая часть респондентов использует неспециализированные сервисы: Яндекс и Google-календарь, записные книжки и заметки. При этом решить все задачи с их помощью репетиторы могут лишь частично, что создает трудности при планировании и организации учебного процесса.

«‎70% репетиторов отмечало, что необходим сервис для автоматического учёта оплат и списаний, из них 25% искало подходящий специализированный сервис, но не находило, а остальные не надеялись найти что-то подходящее или не знали как искать. Репетиторы отмечали необходимость учёта разовых оплат и абонементов, штрафов в случае поздней отмены занятий и работу с групповыми занятиями. Около 30% репетиторов говорили про сложности с организацией материалов, где основной проблемой является именно необходимость сортировки заданий как по темам, так и по ученикам», — сказала автор проекта, студентка кафедры технологий будущего МФТИ, Татьяна Мухина.

Сервисом можно пользоваться бесплатно, имея на платформе до трех учеников. Этот вариант подойдет для того, чтобы познакомиться со всем функционалом платформы, а также позволит использовать сервис начинающим репетиторам. Если учеников больше, то стоимость подписки составит 290 руб. в месяц. При этом управлять рабочими процессами специалисты смогут с любого удобного девайса.

«Технология PWA позволяет преобразовать сайт в приложение для Android, iOS. Внешне получаемое приложение не отличается от привычных приложений на телефоне, а пользоваться им удобнее, чем открывать сайт в браузере. Выбор на такую технологию пал из-за того, что часть работы репетитора завязана на компьютере и часто удобно открыть программу с расписанием на нем же. Однако в случае поступления новой оплаты или сообщения от ученика может возникнуть потребность быстрого доступа в приложение с телефона», — сказала Татьяна Мухина.

Проект стал финалистом акселератора «Физтех.Идея» и победителем грантового конкурса Фонда содействия инновациям. Общая сумма государственных инвестиций в стартап студентов МФТИ составила один млн рублей.

Сейчас команда проекта PrepTime завершает тестирование основных опций платформы. До конца текущего года заработает первая общедоступная версия цифрового сервиса для репетиторов.