Сбербанк представил линейку корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций

Сбербанк представил линейку устройств для бизнеса — интерактивные панели, профессиональные экраны Sber и два комплекта оборудования для видео-конференц-связи. Одна из главных особенностей новых устройств — полная поддержка ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz, с помощью которой можно удобно подключаться к онлайн-встречам в одно касание из календаря. Устройства разработаны партнёром Сбера, компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Интерактивная панель Sber Pro — универсальное решение для переговорных комнат и других пространств, заменяющее целый комплекс отдельных продуктов для совместной работы. Это профессиональный экран, оснащённый камерой с разрешением 4К и возможностью интеллектуального наведения на говорящего, массивом из восьми микрофонов, мощными динамиками и сабвуферами для получения качественного звука в больших помещениях, а также приложениями для совместной работы. При необходимости панель может быть дополнена PTZ-камерой (PTZ-камера, Pan-tilt-zoom — камера, которая поддерживает удаленное управление направлением и увеличением), выносными микрофонами и панелью управления для оборудования любых пространств — от кабинета руководителя до большого конференц-зала.

Благодаря сверхчувствительному сенсору пользователи во время звонка могут рисовать на экране, чтобы добавлять комментарии, вносить изменения и мгновенно реагировать на полученную информацию. Такой подход сокращает время на подготовку к совещанию, а также выстраивает живой диалог между участниками в процессе обсуждения деловой повестки гибридными командами.

Также компания представила два комплекта высокопроизводительных систем для видео-конференц-связи, которые могут быть дополнены профессиональными панелями — экранами, работающими 24/7 в помещениях с высоким уровнем освещения.

Сбербанк представил линейку корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций

Первый комплект подойдет для небольших переговорных комнат до шести человек. Он включает в себя панель управления и видеобар — устройство, сочетающее в себе камеру с разрешением 4К и широким углом обзора, встроенные микрофоны, динамик и микрокомпьютер с ARM-процессором последнего поколения для работы с видеопотоками в высоком разрешении. Устройство поддерживает алгоритмы фокусировки на говорящего или группу участников встречи и может работать с несколькими экранами для вывода изображения как в режиме видео-конференц-связи, так и в качестве источника для показа контента при офлайн-работе.

Второй комплект предназначен для пространств среднего размера и состоит из PTZ-камеры с 12-кратным оптическим зумом, поддержкой ИИ-алгоритмов наведения на группу лиц и на говорящего участника, внешних микрофонов, терминала, к которому подключаются периферийные устройства и панели управления.

С четвертого сентября линейку корпоративных устройств Sber можно приобрести через компании партнеров либо оставив заявку на сайте.