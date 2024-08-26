«Авито»: каждый третий репетитор занимается онлайн

Накануне начала учебного года родители чаще обращаются за услугами репетиторов. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Работы» узнали, как сейчас выглядит рынок частных учителей. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самые популярные предметы неизменны

Родители заботятся об успеваемости своих детей, поэтому прибегают к услугам репетиторов. В целом за год (август 2023 г. к августу 2024 г.) спрос на них увеличился на 20%, а предложение от них – на 37%. Самыми популярными по абсолютным показателям спроса традиционно остаются математика, русский язык, химия, информатика и биология. Эти предметы трудно даются некоторым школьникам, поэтому им нужны дополнительные занятия, а родители всё чаще готовят ребят к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.

Спрос на учителей информатики увеличился почти в два раза

По данным «Авито Услуг», за год (август 2023 г. к августу 2024 г.) спрос на учителей по окружающему миру увеличился на 250%. К учителям по информатике россияне обращаются на 84% чаще, чем в прошлом году. За услугами учителей по биологии стали обращаться на 39% чаще. Спрос на учителей по математике увеличился на 28%. Предложение от учителей информатики увеличилось на 82%, физики – на 61%, математики и географии – на 54%, химии – на 45%.

Репетиторы переходят в онлайн

За последний год спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей за тот же период увеличилось на 29%. Больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+92%), биологии (+52%) и геометрии (+36%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области геометрии (+74%), географии (+46%) и химии (+42%).

Репетиторов в частные школы ищут почти в четыре раза чаще

Накануне приближающегося нового учебного года ожидаемо растет спрос на штатных репетиторов. Так, по данным «Авито Работы», в июле 2024 г. число вакансий для репетиторов выросло на 266% по сравнению с июлем 2023 г. Чаще всего их ищут частные компании в сфере образования, например, онлайн-школы и академии.

В июле 2024 г. специалистам с небольшим опытом работы стали предлагать в среднем 61 515 руб. в месяц при полном рабочем дне, что на 42% больше, чем в июле 2023 г.

На платформе «Авито Работа» на данный момент самыми востребованными преподавателями являются репетиторы технических направлений: физики, математики и информатики, а также специалисты по профильной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.