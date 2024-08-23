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МТС: большинство петербуржцев считает, что идеальный отпуск длится не менее двух недель

МТС провела исследование, как жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других российских регионов предпочитают проводить отпуск. Аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что большинство петербуржцев выбирают продолжительный отдых (более 14 дней), а 62% опрошенных любят смотреть фильмы в отпуске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как отмечают эксперты экосистемы, 22% опрошенных жителей Петербурга и Ленобласти заявили, что до конца 2024 г. планируют отправиться в отпуск. 15% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца 2024 г. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в 2024 г.

Большинство петербуржцев, 78%, рассказали, что идеальная продолжительность отдыха должна составлять более 14 дней. 10% респондентов назвали оптимальным отпуск 7-14 дней, 9% — 3-7 дней, а 3% жителей хватит и коротких выходных (до 3 дней), чтобы восстановиться от работы. Чаще всего жители Северо-Запада проводят отпуск за просмотром фильмов, 62% опрошенных рассказали об этом.

Еще жители Петербурга и Ленобласти, которые запланировали отпуск до конца 2024 г., поделились планами, как они его проведут: 29% рассказали, что их ближайший отдых будет пляжным, у 23% — познавательным, у 17% — дачным, у 15% — активным, у 13% — оздоровительным.

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В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край – на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований на период до конца 2024 г. Второе место делят Петербург и Москва — в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов. В топ-5 по популярности у путешественников входят также Калининградская область (6%) и Татарстан (4%). Средний по стране чек на размещение, по данным экспертов, составляет 6000 руб. в сутки на двоих.

Исследование проведено онлайн-кинотеатром KION и сервисом путешествий МТС Travel. В опросе онлайн-кинотеатра KION приняли участие 1000 респондентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В МТС Travel проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения по России с середины августа по конец декабря 2024 г.

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