FinExpertiza: российский бизнес потратил на компьютерный софт рекордные 329 млрд рублей

Российские крупные и средние предприятия в 2023 г. потратили на создание и приобретение программного обеспечения 329 млрд руб., что на 6%, или 18,6 млрд руб. больше, чем годом ранее — это рекордное значение за всю историю наблюдения, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За последние шесть лет годовые корпоративные затраты на ПО в России увеличились практически в три раза. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наиболее выраженная динамика отмечалась в Санкт-Петербурге (там предприятия суммарно увеличили финансирование разработки и покупки компьютерного софта на 24,2 млрд руб.), Краснодарском крае (+5,8 млрд руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (+3 млрд руб.), Челябинской области (+2,3 млрд руб.), Вологодской области (+2 млрд руб.), Татарстане (+1,7 млрд руб.), Свердловской области (+1,6 млрд руб.), Пермском крае (+1,5 млрд руб.), Ленинградской области (+1,3 млрд руб.) и Нижегородской области (+1,1 млрд руб.).

Среднестатистическая российская компания в 2023 г. заплатила за программное обеспечение 3,9 млн руб. Максимальные суммы, в среднем расходуемые на софт одним предприятием, фиксировались в Ямало-Ненецком автономном округе (13,8 млн руб. в год), Санкт-Петербурге (11,8 млн руб.), Москве (9,4 млн руб.), Вологодской области (6,1 млн руб.), Краснодарском крае (5,8 млн руб.), Татарстане (5,1 млн руб.), Московской области (2,44 млн руб.), Красноярском крае (2,43 млн руб.), Липецкой области (2,38 млн руб.) и Якутии (2,1 млн руб.).