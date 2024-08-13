Разделы

ПО Софт
|

FinExpertiza: российский бизнес потратил на компьютерный софт рекордные 329 млрд рублей

Российские крупные и средние предприятия в 2023 г. потратили на создание и приобретение программного обеспечения 329 млрд руб., что на 6%, или 18,6 млрд руб. больше, чем годом ранее — это рекордное значение за всю историю наблюдения, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За последние шесть лет годовые корпоративные затраты на ПО в России увеличились практически в три раза. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наиболее выраженная динамика отмечалась в Санкт-Петербурге (там предприятия суммарно увеличили финансирование разработки и покупки компьютерного софта на 24,2 млрд руб.), Краснодарском крае (+5,8 млрд руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (+3 млрд руб.), Челябинской области (+2,3 млрд руб.), Вологодской области (+2 млрд руб.), Татарстане (+1,7 млрд руб.), Свердловской области (+1,6 млрд руб.), Пермском крае (+1,5 млрд руб.), Ленинградской области (+1,3 млрд руб.) и Нижегородской области (+1,1 млрд руб.).

Среднестатистическая российская компания в 2023 г. заплатила за программное обеспечение 3,9 млн руб. Максимальные суммы, в среднем расходуемые на софт одним предприятием, фиксировались в Ямало-Ненецком автономном округе (13,8 млн руб. в год), Санкт-Петербурге (11,8 млн руб.), Москве (9,4 млн руб.), Вологодской области (6,1 млн руб.), Краснодарском крае (5,8 млн руб.), Татарстане (5,1 млн руб.), Московской области (2,44 млн руб.), Красноярском крае (2,43 млн руб.), Липецкой области (2,38 млн руб.) и Якутии (2,1 млн руб.).

Виктор Урусов, глава «Скала^р»: Российские вендоры слишком много конкурируют и недостаточно кооперируются
бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Яндекс» придумал хитрый и легальный способ обхода замедления YouTube. Работает на всех устройствах

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024