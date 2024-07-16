В Санкт-Петербурге продажи планшетов выросли в полтора раза с начала 2024 года

МТС проанализировала рынок планшетов и их востребованность у россиян. Лидером по количеству проданных устройств с большим экраном в первом полугодии 2024 г. в Санкт-Петербурге стал бренд Huawei, продемонстрировав рост на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Продажи планшетов под брендом Samsung и Apple в штучном измерении переместились на второе и третье место соответственно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего с января по июнь 2024 г. в Санкт-Петербурге было продано почти 76,5 тыс планшетов на сумму 1,8 млрд руб., что на 39% в штуках и 41% в деньгах больше, чем в 2023 г. Самые востребованные бренды у жителей Северной столицы: Huawei (рост продаж почти в два раза в деньгах и в полтора — в штуках); Xiaomi (продажи в штуках выросли в 11 раз); Honor (продажи в штуках увеличились в три раза) и Redmi (рост продаж в штуках почти в три раза).

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. В нашей розничной сети в Санкт-Петербурге мы наблюдаем еще более динамичный тренд – продажи планшетов под этим брендом выросли более чем в 3,5 раза. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Аналитики МТС изучили, как петербуржцы предпочитают использовать планшеты. По данным Big Data МТС, 36% трафика абонентов приходится на просмотр видео и онлайн-телевидения, почти 18% — на соцсети, 15% — на мессенджеры. Около 3% горожан предпочитают слушать музыку на устройствах.

Как добавляют авторы исследования, спрос на планшеты в России растет второй год подряд. Так, за первое полугодие 2024 г. в стране было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 30% в штуках и на 32% в деньгах.