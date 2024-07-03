Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В вуз с «Госуслугами»: 500 тыс. заявлений и 8 тыс. заявок в час

Уже более 500 тыс. заявлений подали абитуриенты, используя сервис «Поступление в вуз онлайн». На портал поступает в среднем 8 тыс. заявлений в час. Чаще всего абитуриенты подают документы одновременно в два вуза, а среди самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Самые популярные вузы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПБПУ), Финансовый университет при Правительстве России (Финансовый университет), Уральский федеральный университет (УрФУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Самые популярные направления: информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, клиническая медицина, экономика и управление, машиностроение.

Регионы, из которых поступает больше всего заявлений: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

С 2024 г. абитуриенты могут выбрать и заключить на «Госуслугах» договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учебы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек.

Приемная кампания на бюджет будет продолжаться до 25 июля 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Дефицит подкрался незаметно? Российские маркетплейсы в большой беде из-за Китая. Начались проблемы с поставками товаров из-за рубежа

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки»

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024