Сеть дискаунтеров «В1» начала тестировать технологию электронных ценников

Сеть «жестких» дискаунтеров «В1» («Первый выбор», входит в группу компаний «Магнит») начала тестировать электронные ценники в одном из магазинов в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Электронные ценники, которыми оснащен дискаунтер «В1», работают на основе технологии электронных чернил (e-ink). Информация о товарах и ценах обновляется автоматически в режиме реального времени за счет подключения электронных ценников к ИT-системе магазина.

Использование электронных ценников позволяет перераспределить нагрузку сотрудников на другие операционные задачи. Кроме того, эта технология исключает ошибки по причине человеческого фактора и обеспечивает отображение всегда актуальных цен и корректной информации о товаре, что способствует повышению качества обслуживания и лояльности покупателей.

Пилотный проект продлится до конца 2024 г. «В1» проанализирует, как использование электронных ценников в магазине повлияет на его продажи, производительность труда персонала и удовлетворенность покупателей, а также оценит окупаемость технологии. Затем сеть примет решение о возможности масштабирования этого решения.

Анжела Рябова, директор сети жестких дискаунтеров «В1»: «Технологичность лежит в основе ДНК формата жестких дискаунтеров «В1»: внедряя инновации, мы нацелены на сокращение операционных затрат, повышение эффективности работы и совершенствование сервиса, чтобы обеспечить низкие цены и высокое качество. Внедрение электронных ценников позволит упростить работу персонала, ведь им больше не нужно будет тратить время на замену бумажных ценников вручную. В рамках пилотного проекта мы также протестируем несколько гипотез, за счет которых рассчитываем окупить технологию электронных ценников при ее масштабировании и повысить продажи».

В настоящее время сеть «В1» объединяет 103 магазина в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Формат жестких дискаунтеров ориентирован на рациональных потребителей с любым уровнем дохода. Ассортимент жестких дискаунтеров «В1» насчитывает около 1 тыс. товарных наименований, закрывающих ключевые потребности покупателей.