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Cформирована программа IT IS сonf – 2024: эксперты со всей России обсудят самые актуальные темы в ИТ и ИБ

20 июня в Екатеринбурге при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области состоится пятая ежегодная конференция IT IS conf, посвященная вопросам развития информационных технологий и решению задач информационной безопасности.

Организатор IT IS conf — компания УЦСБ, федеральный системный интегратор, стратегический партнер мероприятия — «Лаборатория Касперского», генеральные партнеры — Positive Technologies и «Код Безопасности», партнер RebrandyCo и другие.

Откроет конференцию пленарная сессия о мифах и заблуждениях в информационной безопасности. Модератор сессии Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности, автор блога «Бизнес без опасности», и топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний России, лидеры рынка информационной безопасности, обсудят вопросы защиты информации в сочетании с задачами бизнеса. На панельной дискуссии «Искусственный интеллект в ИБ — взгляд с трех сторон баррикад» будут представлены реальные кейсы использования искусственного интеллекта в информационной безопасности, эксперты озвучат его преимущества и недостатки, а также перспективы развития технологии в данной сфере.

«Профессиональные мероприятия в сфере информационной безопасности позволяют обменяться опытом, узнать о новейших угрозах и способах защиты, а также завести полезные знакомства. И, конечно, они дают возможность понять, что все остальные тоже борются с аналогичными проблемами, а не сидят сложа руки. Это шанс погрузиться в мир профессиональных дискуссий, посмеяться над сложностями и, главное, убедиться, что ты не один в этой кибервселенной!» — комментирует предстоящую конференцию IT IS сonf модератор первой части программы, независимый эксперт по безопасности Алексей Лукацкий.

Во второй части IT IS сonf участников ждут практические доклады в тематических треках, посвященных расследованию инцидентов в информационной безопасности, методам построения безопасной разработки, сетевой безопасности и применению NGFW, актуальным задачам импортозамещения в ИТ.

В рамках IT IS conf будет представлена аналитика по рынку внедрения систем защиты информации, состоятся практические сессии Центра кибербезопасности с широкой тематикой — от взлома IP-камеры в режиме реального времени до категорирования в SGRC за 10 минут, а также выставка с презентациями решений наиболее востребованных на рынке отечественных разработчиков.

Участие в мероприятии бесплатное, возможен офлайн- и онлайн-форматы, необходима предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограничено.

erid:LjN8JtDgWРекламодатель: ООО «УЦСБ»ИНН/ОГРН: 6672235068/1076672021194Сайт: https://www.itisconf.ru/

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