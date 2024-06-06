NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ

Компания NtechLab представила три флагманских решения на основе искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума.

Это новый продукт NtechMed CT Brain для анализа КТ/МРТ-снимков головного мозга для диагностики инсультов, который NtechLab вывела на рынок в начале этого года. А также уже популярные продукты FindFace — для обеспечения авторизованного доступа сотрудников бизнес-центров по лицу и NtechCity — для мониторинга состояния городской инфраструктуры и безопасности городов.

Сценарии использованиях всех трех продуктов демонстрируются гостям форума на мультимедийном стенде NtechLab, с помощью технологий дополненной реальности. К примеру, посетителям показывают, как искусственный интеллект анализирует снимки КТ и МРТ, выявляет различные ЧС в городе, осуществляет беспрепятственный проход сотрудников в офисы.

Кроме того, в рамках ПМЭФ NtechLab планирует подписать соглашения с рядом регионов России, в частности Республикой Татарстан и Республикой Чувашия, о развитии решений на основе искусственного интеллекта.

«Наша задача — наглядно показать, как наши, российские, решения на основе искусственного интеллекта помогают человеку, бизнесу, городу — стране в целом не только улучшить качество и комфорт рабочего процесса, жизни, но и обеспечить безопасность и здоровье жителей нашей страны», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

NtechLab — мировой лидер в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, многократный победитель международных конкурсов (в частности, престижного Face Recognition Vendor Test NIST). Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.