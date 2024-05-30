X-Com стала сервис-провайдером услуг ИБ «СёрчИнформ»

Группа компаний X-Com вошла в число франчайзи-партнеров «СёрчИнформ» и предлагает заказчикам сервис по обеспечению информационной безопасности и защите цифровых активов бизнеса.

Заключение партнерского соглашения – очередной шаг к реализации стратегии X-Com в направлении информационной безопасности. Сервис ИБ-аутсорсинга обеспечивает защиту клиентских баз, ПДн и другой конфиденциальной информации, позволяет выявлять попытки корпоративного мошенничества, анализировать эффективность персонала, оценивать лояльность коллектива и т.д. В результате заказчик получает возможность прогнозировать потенциальные ИБ-риски и предотвращать их прежде, чем они нанесут реальный ущерб бизнесу.

Основу сервиса составляет DLP-система «СёрчИнформ КИБ». Решение обеспечивает контроль всех информационных потоков организации, анализ вложений электронной почты, оповещение о нарушениях политик ИБ, а также формирование доказательной базы для расследования инцидентов. Как сервис-провайдер X-Com обеспечивает развертывание решения в инфраструктуре или облаке заказчика, тонкую настройку системы в соответствии с задачами, удаленный мониторинг событий в его сети, предоставление отчетности, техническую поддержку и сервис.

Штат X-Com включает аналитиков по информационной безопасности, технических специалистов, сервисных инженеров и presale-менеджеров, прошедших обучение и сертификацию в учебном центре «СёрчИнформ». Каждый ИБ-аналитик может сопровождать не более четырех клиентов: мониторить ситуацию в компании, выявлять угрозы, реагировать на них, расследовать инциденты и предоставлять заказчику регулярные отчеты. Кроме того, доступна техническая поддержка непосредственно от вендора в случаях, когда это необходимо.

«Ценность корпоративных данных неуклонно растет вслед за их объемами. Как показывает опыт, самую большую опасность для них представляют не пресловутые киберпреступники, а сотрудники, имеющие к ним легальный доступ в силу своих служебных обязанностей, – сказал Вячеслав Логушев, директор департамента ИТ-сервиса и аутсорсинга группы компаний X-Com. – Однако построение надежной защиты от утечек данных – дело весьма дорогостоящее, требующее ИБ-решений, экспертизы и опыта, зачастую недоступных малому и среднему бизнесу. Хорошим выходом для таких компаний может стать наш сервис аутсорсинга внутренней информационной безопасности от «СёрчИнформ», позволяющий быстро и без огромных расходов обеспечить надежную защиту от утечек конфиденциальных данных».