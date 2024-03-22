«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — билайн предлагает весенний комплект

Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весенние выгодные комплекты». Выбери смартфон с выгодой до 10 000 рублей от его розничной цены в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами: аксессуаром, страховкой, билайн ТВ или настройками.

В интернет-магазине и офисах продаж билайна в рамках акции доступны популярные модели смартфоны брендов Infinix, TECNO, Xiaomi, Samsung, Realme и Honor. Особое внимание заслуживает предложение на современный смартфон Infinix HOT 40i 128 ГБ с выгодой 50% при покупке с услугами связи и аксессуаром в билайне. Это идеальный выбор для тех, кто стремится оставаться на связи, пользуясь последними достижениями технологий по максимально выгодной цене.

Как принять участие в акции?





Выбрать телефон из списка на странице акции «Весенние выгодные комплекты». Пополнить баланс, оплатив услуги связи, и получить бонусные рубли на свой номер. Добавить в свой комплект выбранный дополнительный товар или услуги.





В чем плюсы этого предложения? Рассмотрим на примере с Infinix HOT 40i 128 ГБ.

Во-первых, вы получите новый современный Infinix HOT 40i с объемом памяти 128 Гб. Это отличный выбор надежного устройства по доступной цене. Быструю работу смартфона обеспечивает 8 Гб оперативной памяти, а батареи на 5000 мАч хватит для длительного использования. У Infinix HOT 40i есть основная камера на 50 Мп и вспомогательная на 0,2 Мп. Они хорошо справляются со снимками, в том числе и ночью, благодаря особому режиму Super Night Mode.

Во-вторых, следуя условиям акции для данного смартфона, нужно оплатить услуги связи на 5500 рублей. Денежные средства будут доступны на балансе вашего номера, и вы сможете их потратить на услуги связи. В результате можно на время забыть о пополнении баланса. Кому-то этой суммы может хватить и на несколько месяцев, все зависит от тарифного плата и того, как вы расходуете свой пакет. Отличная возможность в преддверии летнего сезона позаботиться о том, чтобы оставаться на связи.

Третье условие акции — потратить 500 рублей на дополнительные товары. Новый смартфон, как правило, и так требует аксессуарных обновок, однако в рамках акции билайна необходимость превращается в выгоду. Можно добавить эти 500 рублей к стоимости защитной пленки, чтобы уберечь экран новенького смартфона от царапин, или вложить их в покупку другого необходимого гаджета, например умных часов или колонки, которые будут так актуальны во время активного отдыха на природе. Список дополнительных товаров, доступных к покупке в рамках акции в офисах билайна, достаточно широкий. С ним можно ознакомится в правилах акции. Если вы совершаете покупку интернет-магазине билайна, то в комплект вместе со смартфоном и услугами связи вы получаете наушники Gal TW-2990. Они засчитываются автоматически за дополнительный товар и доплаты не требуют. На сайте также есть возможность бесплатной доставки.

Готовься к летнему отдыху с весенними акциями билайна. Не упусти возможность выгодно порадовать себя и своих близких новеньким смартфоном с оплаченной связью! Предложение действует до 25 апреля 2024 года.

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