«Магнит» запустил портал некоммерческих закупок

«Магнит» запустил портал для поставщиков, которые сотрудничают с компанией в рамках некоммерческих закупок: от холодильного, стеллажного и ИT оборудования, строительных, логистических услуг до мебели и канцелярских принадлежностей – всего, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы розничной сети, от офисов до магазинов. Компания рассчитывает с помощью портала привлечь новых партнеров и повысить эффективность закупок. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Портал некоммерческих закупок содержит необходимую информацию для поставщиков, инструкцию для тех, кто хочет стать партнером «Магнита», а также структурированные данные об актуальных процедурах (закупках материалов и оборудования, работ и услуг) со ссылками на электронную площадку, где проводятся торги. Кроме этого, на портале размещена информация об активах, которые реализует сама компания (невостребованное оборудование, лом, макулатура и др.).

«Магнит» в среднем проводит более 3,5 тыс. процедур некоммерческих закупок в год. В 2023 г. по сравнению с 2022 г. этот показатель вырос более чем на 20%. За прошлый год участие в торгах приняли более шести тыс. поставщиков. Наиболее частыми были закупки в области холодильного, стеллажного оборудования, расходных материалов (пакеты фасовочные, чековая лента, стрейч-пленка и т.д.), перевозок, строительства, рекламных услуг, поставок компьютеров и оргтехники, программного обеспечения, клининговых услуг и др.

Юлия Крымова, директор по некоммерческим закупкам розничной сети «Магнит»: «Мы предлагаем нашим поставщикам и тем, кто хочет стать нашим партнером, новый удобный инструмент для взаимодействия с розничной сетью. Портал некоммерческих закупок «Магнита» – не просто информационная площадка, где собраны все необходимые данные о закупках, которые проводит компания. Здесь наши поставщики могут задать вопросы и быстро получить на них ответы от компетентных специалистов, оставить свои пожелания и предложения. Мы становимся еще более открытыми для наших партнеров, а наши закупочные процедуры – более понятными и прозрачными. Рассчитываем, что запуск портала некоммерческих закупок позволит повысить эффективность нашей совместной работы».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28,707 тыс. магазинов, расположенных в 4,218 тыс. населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5,422 тыс. автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 9М 2023 г. составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.