73% россиян покупают и продают на ресейл-платформах

Аналитики платформы «Авито» провели исследование и выяснили, что 73% опрошенных россиян готовы покупать товары у частных продавцов на ресейл-платформах, а 68% — имеют опыт продажи на подобных площадках. Большинство пользуется ими для рационального ведения бюджета и поиска лучших вариантов по цене-качеству, но некоторые также ценят ресейл за винтаж, ручную работу и возможность найти редкий товар. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Большинство россиян (73%) доверяют ресейл-платформам и готовы покупать различные товары у частных пользователей. Чем моложе респонденты, тем большая доля открыта к такому виду шоппинга — сказывается тренд на осознанное потребление и «охоту за сокровищами». Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет покупать товары «с рук» не против 83%, а среди респондентов старше 65 лет таких 54%.

Среди наиболее популярных товаров, которые россияне готовы приобрести таким образом — мебель и предметы интерьера (36%). Традиционно на ресейл-платформах россияне ищут диваны, шкафы, столы, стулья, а также картины, вазы, в том числе винтажный декор. За этой категорией следуют книги (32%) и бытовая техника (30%) — стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, пылесосы и прочее. Также в топ-5 вошли электроника и гаджеты (28%) и спортивное снаряжение (24%) — беговые дорожки и другие домашние тренажеры. В открытых ответах респонденты чаще всего упоминали запчасти, кроме того большим спросом пользуются растения — многие предпочитают их брать именно с рук.

Мужчины чаще всего покупают у частных продавцов бытовую технику, электронику и гаджеты (35% и 38%), а женщины — мебель, предметы интерьера и книги (40% и 35%).

Одна из главных причин покупок в ресейле — экономия. Так ответили 52% респондентов. 43% подчеркнули, что на таких платформах можно найти лучший вариант по соотношению цены и качества в рамках бюджета — например, можно выбрать вещь б/у в отличном состоянии, но от более дорогого и качественного бренда. 33% ценят ресейл-площадки за то, что на них можно найти уникальные вещи — винтаж или интересные экземпляры ручной работы. 22% предпочитают обращаться к таким платформам, когда не могут найти нужный товар в наличии в рознице.

Среди тех, кто приобретал товары «с рук» в 2023 г., 21% россиян потратили на покупки более 10 тыс. руб. за этот период. 17% потратили от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб., столько же — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.. И до 2 тыс. руб. на товары из ресейла потратил каждый пятый россиянин.

Вместе с тем, 68% опрошенных отметили, что сами продавали свои товары на ресейл-платформах. В основном это была одежда (30%), электроника и гаджеты (26%), а также мебель и предметы интерьера (24%). Соответственно, женщины чаще продавали одежду (40% против 19%), а мужчины — гаджеты (33% против 19%).

В открытых ответах россияне часто упоминали шубы, свадебные платья, рассаду и даже домашний скот. 39% опрошенных за год смогли заработать благодаря этому от 2 тыс. руб. до 10 тыс. руб. От 10 до 50 тыс. руб. на продаже вещей заработали четверть россиян, а меньше 2 тыс. руб. — 19%. Кроме того, 26% респондентов хотя бы раз перепродавали вещи, полученные в подарок.

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